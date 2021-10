Ezermilliárdok vasúti fejlesztésre, valóra válik egy 105 éves álom

Megosztás Tweet



A közlekedés fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy az ország gazdasága erősödhessen – hangsúlyozta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára szerdán a Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítéséről tartott sajtótájékoztatón.

Elmondta, a kormány a következő évtizedben mintegy hatezermilliárd forintot tervez vasúti beruházásokra fordítani. Schanda Tamás történelmi léptékűnek nevezte a Déli összekötő vasúti Duna-hídnál folyó munkát, hiszen a létesítmény három vágányújítása már a magyar államvasút 1916-os stratégiájában is szerepelt, így most „105 éves álom válik valóra”.

Az ITM államtitkára kiemelte, a déli összekötő vasúti híd beruházás egyaránt szolgálja a városban közlekedők és az ingázók érdekeit is.

Hozzátette, a következő hónapokban nagy feladat vár az itt dolgozókra, a középső hídszerkezeten is be kell építeni a vágányt, hogy azon decemberben már lehessen közlekedni.

Schanda Tamás hangsúlyozta,

a magyar kormány számára egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik a fővárosban.

Míg a baloldal gyakorlatilag semmit nem tesz a fővárosért, csak a dugókat növeli, addig az itt élő emberek a kormányra számíthatnak - fogalmazott az ITM államtitkára.

Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója elmondta, a déli körvasút fejlesztése az elmúlt száz év legnagyobb volumenű hálózatfejlesztési beruházása Budapest és az agglomeráció vasúti hálózatán. Ennek az első eleme a déli összekötő vasúti híd rekonstrukciója.

A BFK vezérigazgatója felidézte, hogy a kormány 2010 óta jelentős vasútberuházásokat hajtott végre a fővárosban és az agglomerációban, többek között felújította az esztergomi, a székesfehérvári, a pusztaszabolcsi vasútvonalakat, és lassan zárul a hatvani vonal felújítása is a főváros felől.

Vitézy Dávid kiemelte,

a déli körvasút új hálózati kapcsolatokat nyit meg, és jelentősen bővíti a vasúti kapacitásokat Budapesten keresztül,

új megállók segítségével bekapcsolja a fővárost a vasúti vérkeringésbe, a vasúton az agglomerációból ingázóknak számára új átszállási lehetőséget jelent.

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója ismertette, hogy a déli vasúti összekötő híd jelentős szerepet tölt be a vasúti forgalomban, naponta több mint 330 vonat közlekedik rajta, azaz a Magyarországon naponta közlekedő 3300 vonat közül minden tizedik áthalad rajta. A beruházás alatt is folyamatos volt a vasúti forgalom.

A Déli összekötő vasúti Duna-híd fejlesztése az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg. A kivitelezést a Duna Aszfalt Út- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság végzi nettó 35,921 milliárd forint értékben, a korszerűsítés 2022 szeptember végén fejeződik be.

A NIF közleménye szerint október elején emelték be a Déli összekötő vasúti Duna-híd új, középső híd acélszerkezetének zárótagját. A tervek szerint december közepétől már két új felszerkezeten közlekedhetnek a szerelvények a Duna felett.

A címlapfotó illusztráció.