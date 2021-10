Orbán: Sokkal rosszabb a migrációs helyzet, mint 2015-ben volt

Megosztás Tweet



Egyiptom megerősödését nevezte az Európai Unió egzisztenciális érdekének a miniszterelnök.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök, valamint Orbán Viktor magyar, Mateusz Morawiecki lengyel és Eduard Heger szlovák kormányfő (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Orbán Viktor a Várkert Bazárban, a visegrádi országok és Egyiptom csúcstalálkozója után Eduard Heger szlovák kormányfővel, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel és Abdel-Fattáh esz-Szíszivel, Egyiptom elnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, sokkal rosszabb a migrációs helyzet, mint 2015-ben. Ezzel a helyzettel az EU csak akkor tud megbirkózni, ha vannak külső szövetségesei, és Egyiptom az egyik leginkább kézenfekvő szövetséges, kulcsország – jelentette ki.

Hozzátette: a megbeszélésen a lengyel miniszterelnök beszámolt az országa keleti határára nehezedő migrációs nyomásról. Elmondta, Magyarország érzékeli az Ázsia felől a Balkánon keresztül egyre növekvő nyomást a szerb-magyar határon. Közölte, Afrika felől is óriási nyomás helyeződik Európára.

„Körbe vagyunk kerítve”

– fogalmazott.

A magyar miniszterelnök úgy látta, az EU és Egyiptom egzisztenciális érdekei egybeesnek, ha Egyiptom nem tudja folytatni azt a politikát, amellyel megakadályozta a migráció feláramlását Egyiptom irányából, akkor mindannyian nagyon nagy bajba kerülünk.

Elmondta, nemcsak az egyiptomi határvédelmet kell megerősíteni, hanem ennek a százmilliós országnak gazdaságilag is stabilizálódnia, fejlődnie kell, hogy a jó élet lehetőségét tudják kínálni az ottani fiataloknak.

Ez nemcsak egyiptomi, hanem európai érdek is – hangsúlyozta.

Orbán Viktor azt javasolta az EU-nak, hogy minél hamarabb hívja össze az unió-Egyiptom társulási tanács ülését, továbbá az EU fogadja el Egyiptomot stratégiai partnernek, valamint fogadja el Egyiptomnak a terrorizmus megfékezése érdekében javasolt lépéseit.

Fogadjuk el sajátként az Egyiptom által terroristának minősített személyek, szervezetek listáját! – szorgalmazta a kormányfő.

Kezdeményezte azon korlátozások feloldását, amelyek nem teszik lehetővé, hogy Egyiptom beszerezze a határvédelemhez szükséges biztonsági eszközöket.

Felhívta a figyelmet arra: 2016 óta migránsokat szállító hajó nem hagyta el Egyiptom partjait, ami bizonyíték arra, hogy ha van akarat, és van vezetés, akkor a migráció a tengeren is korlátozható, illetve megakadályozható. Hangsúlyozta: ezért a teljesítményért a találkozón közösen fejezték ki elismerésüket Egyiptom elnökének.

Jelezte: délután folytatni fogják a megbeszéléseket elsősorban a gazdasági együttműködés témakörében, amely iránt Magyarország elkötelezett.

Kiemelte: a magyar Eximbankban külön keretet nyitottak annak érdekében, hogy ne csak árut szállítson Magyarország Egyiptomba, hanem gyárakat is tudjon telepíteni oda. Ezek ott adnak munkahelyet a fiatal nemzedéknek, hogy a saját képességeink szerint mi is hozzájáruljunk egy olyan európai segítségnyújtáshoz, amely stabilizálni tudja hosszú távon is az egyiptomi gazdaságot – tette hozzá.

Orbán Viktor megtiszteltetésnek nevezte, hogy Magyarországon láthatják vendégül az egyiptomi elnököt, akit barátsággal, szeretettel és elismeréssel fogadtak. Hangsúlyozta: Magyarország számára ez egy régi baráti, testvéri kapcsolat.

Szijjártó: Az EU érdeke is, hogy Egyiptom meg tudja védeni határait

Az Európai Uniónak az az érdeke, hogy Egyiptom meg tudja védeni saját határait és meg tudja tartani stabilitását – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter a visegrádi országok és Egyiptom csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztató után újságíróknak ezt azzal indokolta, ez kell ahhoz, hogy Egyiptomon keresztül a migrációs hullám ne érkezhessen az EU területére. Ennek ellenére az unió két olyan szabályt is életben tart, amely teljes mértékben ellentétes ezzel a céllal – mondta.

A miniszter közölte: az Európai Unió visszatartja azt a 120 millió eurós támogatást, amely az európai szomszédságpolitika keretében járna Egyiptomnak, de mindenfajta hamis és mesterséges politikai okok miatt ezt az összeget még nem utalta át.

Hozzátette: „sürgetjük az Európai Bizottságot, hogy ezt az Egyiptomnak járó 120 millió eurót minél előbb utalják át Kairónak, és hagyják abba ennek a pénzügyi támogatásnak a mindenfajta hamis és mesterséges politikai előfeltételekhez való odakötését”.

Másrészt érvényben van egy korlátozó intézkedés az Európai Unió részéről, amelynek nyomán bizonyos technológiákat Egyiptom nem vásárolhat. Ezek közül azonban jó néhány szükséges ahhoz, hogy Egyiptom a sok ezer kilométernyi határát – amelyek között van a hosszú földközi-tengeri határ, egy hosszú határ Líbiával és egy veszélyeztetett déli határ is – ellenőrzés alatt tudja tartani.

Különböző drón- és más megfigyelési technológiák szükségesek ennek a határvidéknek a biztonságos ellenőrzéséhez, ezért azt kezdeményezik hogy az Európai Unió vonja vissza ezt a rendelkezését, és tegye lehetővé ismét Egyiptom számára azon technológiák beszerzését, amelyek az eredményes határvédelemhez szükségesek – jelezte Szijjártó Péter.

Szíszi: Egyiptomnak szüksége van az európai országok megértésére

Abdel-Fattáh esz-Szíszi megköszönte és fontosnak nevezte a visegrádi országok vezetőinek támogatását. Ugyanakkor hozzátette, ez nem elég, a nyugat-európai országok támogatására is szükség van.

Kiemelte, Egyiptomnak nem arra van szüksége, hogy az európai országok számon kérjék rajta az emberi jogokat, hanem hogy segítséget nyújtsanak a politikai, gazdasági, kulturális helyzet javulásához.

A kérdés, hogy Európa készen áll-e, hogy lehetőséget biztosítson Egyiptomnak a testvériségre, a kapcsolatok felajánlására az egyetemeivel és arra, hogy ipara egy részét Egyiptomba vigye, munkát biztosítva az ottani lakosság 65 százalékának. Ezek olyan szükségletek, amelyek teljesítése nélkül nem lehet jogi sztenderdekről beszélni – vélekedett.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi kitért arra is: miközben 2016 óta egyetlen migránsokat szállító hajó sem hagyta el Egyiptomot, Afrika országaiból hatmillió menekült érkezett hozzájuk. Egyiptom nem engedte meg, hogy ezek az emberek továbbmenjenek és esetleg a tengeren leljék halálukat.

Mint mondta,

Egyiptomban nem olyan magas ugyan az életszínvonal, mint az európai országokban, de nincsenek menekülttáborok, a hatmillió menekültre vendégként tekintenek, úgy élnek, mint a többi egyiptomi, az iskoláinkban tanulnak, a kórházainkban kezeljük őket

– fogalmazott.

Beszélt arról is: az elmúlt években Egyiptom több trillió egyiptomi fontot költött arra, hogy javítson a vidéken élő 60 millió ember életén, az úthálózat, a szennyvíztisztítás és az öntözés fejlesztésével.

Eduard Heger szlovák miniszterelnök azt mondta, a mostani találkozó megerősítette azt, hogy Egyiptom az egyik legfontosabb partner a Közel-Keleten. Egyiptom nagy hatással van a régióban számos politikai és biztonsági területen, például a terrorizmus elleni harcban és az illegális migráció megfékezésében. Hozzátette, nagyra értékeli, hogy Egyiptom már 6 millió menekültet engedett be.

A szlovák kormányfő szerint Egyiptom példamutató az illegális migráció megállításában, és ez példaértékű lehet az egész régió számára. Fontosnak mondta ugyanakkor, hogy ez a helyzet fenntartható is maradjon, ehhez pedig az kell, hogy Egyiptom továbbra is biztonságos és stabil legyen, mert ez összefügg a kelet-közép-európai térség stabilitásával.

Készek vagyunk arra, hogy továbbra is együttműködjünk Egyiptommal a biztonság, a gazdasági fejlődés és az idegenforgalom területén

– jelentette ki Eduard Heger. Azt mondta, a Szlovák Köztársaság üdvözli és támogatja a teljes politikai dialógust és az együttműködést Egyiptom és az Európai Unió között.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a találkozót fontos, az Európai Unió stabilizációjának irányába tett lépésnek nevezte. Mint mondta, Lengyelországnak és az egész visegrádi térségnek fontos, hogy a Közel-Keleten nyugalom uralkodjon, legyen lehetőség társadalmi és gazdasági fejlődésre, mert így megelőzhető a terrorizmus és a migráció is.

Azt mondta, a V4-ek megpróbálják meggyőzni az EU nyugati államait az Egyiptommal való gazdasági együttműködés fontosságáról. Hozzátette, a százmilliós Egyiptomnak nagy jövője van. Kitért arra is, Lengyelország Egyiptomnak már adott át koronavírus elleni oltóanyagot, és várhatóan több száz ezret még küldeni fog.

A lengyel miniszterelnök elismerését fejezte ki, amiért Egyiptom öt éve megállította az Európa felé irányuló migrációt, és hatmillió embert fogadott be. Ezt az egész Európai Uniónak értékelnie kellene – szögezte le.

A migrációs folyamatról szólva azt hangsúlyozta, a probléma helyszínén kell segíteni azoknak az országoknak, amelyekben gazdasági fejlődésre van szükség. Ebben szeretnének a V4-országok segíteni – fűzte hozzá.

A lengyel miniszterelnök Orbán Viktor politikájáról szólva úgy vélte, igazi sakkozóként előre tud gondolni a következő lépésekre, és a várható veszélyekre.

Mateusz Morawiecki szerint Brüsszelnek jobban kellene koncentrálnia a biztonságra, a terrorizmus megelőzésére, a más országokkal való gazdasági együttműködésre, úgy, ahogy ezt most a visegrádi csoport teszi Magyarország és Orbán Viktor vezetésével, szerinte ez a reménység exportja.