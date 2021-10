Magyarországnak vannak megoldásai, és Egyiptomnak szándéka használni azokat

Megosztás Tweet



Kedd délután Áder János köztársasági elnök a Sándor-palotában fogadta Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnököt. A magyar államfő a megbeszélés után azt mondta: Egyiptom Magyarország legfontosabb gazdasági és politikai partnere az arab régióban, ezért hazánk érdeke az ország stabilitása, ami a térség biztonságának kulcsa – számolt be az M1 Híradója.



Katonai tiszteletadás mellett érkezett meg az egyiptomi államfő a Sándor-palotához. Abdel-Fattáh esz-Szíszit Áder János köztársasági elnök fogadta.

A tárgyalás után Abdel-Fattáh esz-Szíszi köszönetet mondott Magyarországnak, amiért támogatja Egyiptom fejlődését. Az egyiptomi elnök arról beszélt:

a két ország a migráció, a terrorizmus elleni küzdelem és az arab térség stabilizálásának kérdésében hasonló állásponton van.

„Az átfogó megoldásban hiszünk, ami nem pusztán biztonságpolitika kérdése. Kulturális, társadalmi, politikai és vallási vetülete is van. Egyiptomban a terrorizmus elleni küzdelem része a gazdasági fejlesztés is, ami tisztességes megélhetést biztosít az embereknek. Mindez együtt már hatékony eredményekhez vezet, ebben keresünk partnereket” – jelentette ki Abdel-Fattáh esz-Szíszi, és hozzátette, hogy a térség stabilitásának egyik legfontosabb kérdése a vízgazdálkodás fejlesztése.

A cairói vízügyi expón négy magyar cég vett részt

„Arról beszéltünk elnök úrral, hogy a magyar innovációk, a magyar megoldások nyújthatnak-e segítséget, újabb együttműködések feltételeit megteremthetik-e” – mondta Áder János köztársasági elnök a találkozót követő sajtótájékoztatón.

Az államfő hangsúlyozta:

Magyarország évek óta együttműködik Egyiptommal

a vízgazdálkodás terén, idén nyáron újabb négy szivattyútelepet adtak át az országban, a cairói vízügyi expón pedig négy magyar cég vett részt.

„Nekünk vannak megoldásaink, Egyiptomnak szándéka van arra, hogy ezeket a megoldásokat használja, most már majd a szakembereinken múlik, hogy sikerül-e megállapodásokat kötnünk, és hogy úgy mondjam, egymás tenyerébe csapnunk” – fogalmazott Áder János.

Hozzátette: Egyiptom Magyarország legfontosabb gazdasági és politikai partnere az arab régióban, ezért hazánk érdeke az ország stabilitása, ami a térség biztonságának kulcsa.

Orbán: Sokkal rosszabb a migrációs helyzet, mint 2015-ben volt

Orbán Viktor a Várkert Bazárban, a visegrádi országok és Egyiptom csúcstalálkozója után Eduard Heger szlovák kormányfővel, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel és Abdel-Fattáh esz-Szíszivel,

Egyiptom elnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, sokkal rosszabb a migrációs helyzet, mint 2015-ben. Ezzel a helyzettel az EU csak akkor tud megbirkózni, ha vannak külső szövetségesei, és Egyiptom az egyik leginkább kézenfekvő szövetséges, kulcsország – jelentette ki.

Hozzátette: a megbeszélésen a lengyel miniszterelnök beszámolt az országa keleti határára nehezedő migrációs nyomásról. Elmondta, Magyarország érzékeli az Ázsia felől a Balkánon keresztül egyre növekvő nyomást a szerb–magyar határon. Közölte, Afrika felől is óriási nyomás helyeződik Európára.

„Körbe vagyunk kerítve”

– fogalmazott. A magyar miniszterelnök úgy látta, az EU és Egyiptom egzisztenciális érdekei egybeesnek, ha Egyiptom nem tudja folytatni azt a politikát, amellyel megakadályozta a migráció feláramlását Egyiptom irányából, akkor mindannyian nagyon nagy bajba kerülünk.

Elmondta, nemcsak az egyiptomi határvédelmet kell megerősíteni, hanem ennek a százmilliós országnak gazdaságilag is stabilizálódnia, fejlődnie kell, hogy a jó élet lehetőségét tudják kínálni az ottani fiataloknak. Ez nemcsak egyiptomi, hanem európai érdek is – hangsúlyozta.

Orbán Viktor azt javasolta az EU-nak, hogy minél hamarabb hívja össze az unió–Egyiptom társulási tanács ülését, továbbá az EU fogadja el Egyiptomot stratégiai partnernek, valamint fogadja el Egyiptomnak a terrorizmus megfékezése érdekében javasolt lépéseit.

Fogadjuk el sajátként az Egyiptom által terroristának minősített személyek, szervezetek listáját! – szorgalmazta a kormányfő. Kezdeményezte azon korlátozások feloldását, amelyek nem teszik lehetővé, hogy Egyiptom beszerezze a határvédelemhez szükséges biztonsági eszközöket.

Felhívta a figyelmet arra: 2016 óta migránsokat szállító hajó nem hagyta el Egyiptom partjait, ami bizonyíték arra, hogy ha van akarat, és van vezetés, akkor a migráció a tengeren is korlátozható, illetve megakadályozható. Hangsúlyozta: ezért a teljesítményért a találkozón közösen fejezték ki elismerésüket Egyiptom elnökének.

Jelezte: folytatni fogják a megbeszéléseket elsősorban a gazdasági együttműködés témakörében, amely iránt Magyarország elkötelezett.

Kiemelte: a magyar Eximbankban külön keretet nyitottak annak érdekében, hogy ne csak árut szállítson Magyarország Egyiptomba, hanem gyárakat is tudjon telepíteni oda. Ezek ott adnak munkahelyet a fiatal nemzedéknek, hogy a saját képességeink szerint mi is hozzájáruljunk egy olyan európai segítségnyújtáshoz, amely stabilizálni tudja hosszú távon is az egyiptomi gazdaságot – tette hozzá.

Orbán Viktor megtiszteltetésnek nevezte, hogy Magyarországon láthatják vendégül az egyiptomi elnököt, akit barátsággal, szeretettel és elismeréssel fogadtak. Hangsúlyozta: Magyarország számára ez egy régi baráti, testvéri kapcsolat.