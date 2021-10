Különleges vadfajoktól, művészeti alkotásokon át egészen a gasztrokalandokig – bemutatjuk a Vadászati világkiállítást

Megosztás Tweet



Megnéztük az Egy a természettel – Vadászati és Természeti Világkiállítást, amely száz ország részvételével nyolc pavilonban több mint 1500 program segítségével mutatja be Magyarország és a világ tájainak vadászati kultúráját.

Két hete nyitotta meg kapuit 2021 legnagyobb természeti kiállítása az Egy a természettel – Vadászati és Természeti Világkiállítás, melyre már közel félmillió érdeklődő látogatott ki – közölte a világkiállítás sajtóirodája.

A fenntarthatóság nemzetközi jelentőségű rendezvénye a világkiállítás, melyen sokszínű programokra számíthatnak a látogatók.

Az érdeklődők megtekinthetik az állandó kiállításokat, melyek bemutatják a különleges vadfajokat, Magyarország legnagyobb kiállítási akváriumát, emellett részt vehetnek vadászkutyás, solymászati, lovas, valamint íjászati bemutatókon is.

A rendezvénynek kiemelt része a Központi Magyar Kiállítás, amely bemutatja, hogy Magyarország ezeréves történetének szerves része a vadászati kultúra.

„A Központi Magyar Kiállításon nagyon sok értéket mutatunk be, amik a magyar nép vadászatáról szólnak, azonban nem csak a mi nemzetünk történetének vadászati emlékeire hívjuk fel a látogatók figyelmét, hanem arra is, hogy a Kárpát-medence, már a magyarok honfoglalása előtt is vadban gazdag volt” – nyilatkozta a hirado.hu-nak L. Simon László, a Központi Magyar Kiállítás kurátora.

„Egy nagyon komplex vizuális élményt akartunk nyújtani”

– jegyezte meg.

Hozzátette: a kiállításon az egyes korokat filmekkel, képző- és iparművészeti installációkkal mutatják be, például a tizenhat leghíresebb vadászunk és természetbúvárunk szobrait, valamint Szőke Gábor Miklós állatokról kreált szobrai is megtalálhatók a pavilonon belül.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy a tartalmak, amiket itt a Hungexpón kiállítunk, annak a 75-80 százaléka újra fog hasznosulni – azaz a világkiállítás után, vidéki helyszínek gyűjteményeibe kerülnek elhelyezésre” – mondta Kovács Zoltán kormánybiztos a hirado.hu-nak.

A világkiállítás az évszázadok alatt felhalmozott vadászati tudás mellett a környezetvédelmi tapasztalatok bemutatását is feladatának tekinti.

Kovács Zoltán kormánybiztos kiemelte, ahhoz, hogy ez a grandiózus esemény létrejöhessen, és ezt a minőséget, és az embereket kiszolgáló tartalmat össze tudják állítani, egy projektcsapat két és fél éven keresztül dolgozott.