Ön szerint a digitális oktatás és munkavégzés inkább könnyíti, vagy inkább nehezíti a mindennapokat?

A koronavírus-járvány 2020-as megjelenésével a világ megváltozott, már nem lehet többé csak a könyvekre és a füzetekre támaszkodni, a diákoknak digitális eszközökre is szükségük van. A munkahelyek is átálltak az úgynevezett home office-ra vagy otthoni munkavégzésre, ahol ez megoldható volt. Idén szeptemberben jelenléti oktatás mellett kezdődött az iskolai tanév, és már a munkahelyeken is visszatért a régi rend. Egy azonban biztos, fel kell készülniük a szülőknek egy esetleges újabb digitális oktatásra. Pénteken arról kérdezzük olvasóinkat, hogy szerintük a digitális oktatás és munkavégzés inkább könnyíti vagy inkább nehezíti a mindennapokat?