Karácsony bukása után: „Gyurcsány áll a háttérben, aki leszalámizza az ellenzéket”

Visszalépett Karácsony Gergely az ellenzéki előválasztáson és beállt Márki-Zay Péter mögé. Ezt péntek délelőtt jelentette be a főpolgármester, miután már előző nap a visszalépéséről tárgyalt az őt támogató pártokkal. Azt mondta: talán túl sokszor elvesztek a hatalmi játszmákban, ezért nem volt tiszta a kampányuk. Az M1-nek nyilatkozó elemzők szerint az események Gyurcsány Ferenc számára a legkedvezőbbek, a szerepeket ugyanis ő osztja a baloldalon – hangzott el az M1 Híradójában.



„Némi mérlegelés után, de jó szívvel és tiszta szívvel jelentem be önöknek, hogy a miniszterelnök-jelölti kampányomat befejezem” – mondta péntek délelőtt a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint visszalépésével nem hátra, hanem ismét előre lépett a baloldal.

Márki-Zay Péter maradt Dobrev Klára ellenfele, aki azt kérte, hogy álljon mellé Dobrev Klára is, mivel állítása szerint Gyurcsány Ferenc feleségével nem lehet legyőzni Orbán Viktort.

Karácsony Gergely ezzel újabb alkalommal hátrált meg Gyurcsány Ferenccel szemben. Kettejük 2014-es, a közös listáról szóló megegyezéséről később azt mondta, idézem, „nem tagadom néhány Unicumot meg kellett innom ma, hogy elviseljem a helyzetet…”

Gyurcsány Ferenc 2011-ben lépett ki az MSZP-ből, és akkor jelentette be, hogy új pártot alapít – néhány évvel később már egyértelműen jobb eredményeket ért el pártja, a Demokratikus Koalíció (DK) mint a szocialista párt, amelynek politikusai azóta folyamatosan hagyják el az MSZP-t a DK-s pozíciókért.

DK vezetője elérte azt is, hogy a részben ellene alakult Jobbikot is be tudta vonni a baloldali összefogásba – előválasztási jelöltjük, Jakab Péter azonban már be sem jutott a második fordulóba.

Hasonlóan járt a Momentum Mozgalom is, amely sokáig megtagadott mindenfajta együttműködést régebbi politikai erőkkel – az összefogásban azonban vezetőjük, Fekete-Győr András sem tudott magának jelentős szerepet kivívni –, és az előválasztásról a legkevesebb szavazattal esett ki.

Minden politikai szereplő úgy mozog a baloldalon, ahogy Gyurcsány Ferenc szeretné, továbbra is ő osztja a lapokat – fogalmazott az M1-nek Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy látja: a pártok által jelölt miniszterelnök-jelölti versenyben már a DK-elnök felesége, Dobrev Klára maradt állva, Márki-Zay Péter pedig hátország nélküli politikusnak számít.

Sem parlamenti frakciója nem lesz, sem olyan képviselőcsoport, amelyik mondjuk őt támogathatná a parlamentben, tehát értelemszerűen egy súlytalan politikus Márki-Zay, innentől kezdve őt bármikor el lehet mozdítani, vele gyakorlatilag bármit meg tud csinálni Gyurcsány Ferenc, aki a mostani előrejelzések alapján a legerősebb frakcióvezető lesz majd a parlamentben 2022-t követően a balliberális oldalon – mutatott rá Deák Dániel.

A Nézőpont Csoport vezetője Mráz Ágoston Sámuel úgy látja:

Karácsony Gergely bukása kihathat a főpolgármester pozíciójára is.

„Ennek az egész történetnek, ami nap nap után a szemünk előtt zajlik Gyurcsány Ferenc a rendezője, ő irányítja a dolgokat és az ő pártja az egyértelmű nyertese is” – tette hozzá az elemző.

Mráz Ágoston Sámuel kiemelte: a háttérből a DK elnöke, Gyurcsány irányítja továbbra is az ellenzéket, aki sokat dolgozott azon, hogy leszalámizza baloldali ellenfeleit.

Reagáltak a pártok is Karácsony Gergely visszalépésére

Az MSZP azt írta, hogy támogatja az előválasztáson győztes jelöltet. A jobbikos Jakab Péter azt írta: örül, hogy a választókat nem fárasztják tovább – ahogy fogalmazott – a visszalépek, nem lépek komédiával.

A DK pedig Márki-Zay Pétertől vár bocsánatkérést, amiért azt mondta, aki Dobrev Klárára szavaz, az Orbán Viktorra szavaz. Az LMP hivatalosan egyik jelöltet sem fogja támogatni a második fordulóban.

A Volner Párt szerint pedig folytatódik a cirkusz azzal, hogy Gyurcsány lecserélte a bukott Karácsonyt.

„Parádés a Gyurcsány-show! Karácsony, a balfék haver annyira ciki lett, hogy Gyurcsány leszedte a színpadról. De nem baj! Gyurcsány kalapjában van másik. Mindegy, ki kerül a kirakatba, a főszerepben úgyis Gyurcsány marad! Ne dőljünk be a Gyurcsány-show-nak!” – írta a pártelnök, Volner János.



„Miután mindenki számára kiderült, hogy Karácsony nemhogy egy ország, de egy város vezetésére is alkalmatlan, kiderült, hogy rossz polgármester, és kiderült, hogy a vállalhatatlanná vált a szavazók előtt, Gyurcsány lecseréli” – reagált Karácsony visszalépésére Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán.