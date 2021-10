Megosztás Tweet



Most éppen a visszalépés a slágertéma a miniszterelnök-jelölti választás második fordulója előtt: egy hete küzd egymással Karácsony Gergely főpolgármester és Márki-Zay Péter, hogy ki lépjen vissza kinek a javára. Tovább húzódik az előválasztási komédia – fogalmaztak elemzők az M1 Híradójában. A legújabb fejlemény, hogy Karácsony Gergely bejelentette: tárgyalásai eredménytelenül zárultak Márki-Zay Péterrel, így külön-külön, mindketten elindulnak.



„Elhatároztuk, hogy ezt a kampányt, az előválasztási kampányt is, a parlamenti kampányt is és utána a kormányzás feladatát is megosztjuk egymással” – mondta hétfőn Karácsony Gergely Hódmezővásárhelyen, miután elvileg megegyezett Márki-Zay Péter polgármesterrel arról, hogy szövetségben folytatják a baloldali előválasztást.

Karácsony Gergely akkor azt ígérte, egyelőre nyitva hagyják a miniszterelnök-jelölt személyéről szóló kérdést, mert mint mondta: egyikőjüket sem a hatalom érdekli, „mivel mind a ketten jobban szeretjük a hazánkat, mint a hatalmat”.

„Nem visszalépek, hanem előre”

Két napig tartott a főpolgármester hétfőn tett ígérete. Karácsony Gergely szerdán rendkívüli sajtótájékoztatót hirdetett, ahol korábbi nyilatkozata ellenére bejelentette: biztosan nem ő lesz az, aki visszalép a jelöltségtől.

„Mivel azt gondolom, hogy békét és igazságot egyik jelölt programja sem garantál Magyarország számára, Magyarország ügyére nincsen válasza az általam igen tisztelt miniszterelnök-jelölt társaimnak, éppen ezért ezt a programot, ezt a víziót képviselni fogom az előválasztás második fordulójában” – fogalmazott a főpolgármester.

Karácsony ezúttal Márki-Zay helyett a Párbeszéd, az LMP és az MSZP politikusaival a háta mögött állt az újságírók elé, de utóbbiak arról már nem tudták megkérdezni a politikust, hogy a döntést egyeztette-e a vele elvileg szövetségben álló hódmezővásárhelyi polgármesterrel.

Karácsony Gergely asszisztense már a sajtótájékoztató előtt arra intette a sajtó munkatársait, hogy ne tegyenek fel kérdéseket. A kérdésekre Márki-Zay Péter adott választ, aki a közösségi oldalán arról beszélt: Karácsony Gergely felrúgta a megállapodást. Szerinte

a főpolgármester kapkodásba kezdett, aminek az az oka, hogy Karácsony Gergelyt „elütötte a közvélemény-kutatások villamosa”, és kiderült, hogy nincs esélye Dobrev Klára ellen.

„Az én véleményem szerint Karácsony Gergely most megpróbál kész helyzetet teremteni, az eddigi tárgyalások menetét megszakítva, ezzel a jelenlegi sajtótájékoztatóval érthető módon megpróbál engem kész helyzet elé állítani. Megértem ezt, én azonban azt látom, hogy ez a bizonyos villamos, ami mégiscsak megérkezett, ez állította Karácsony Gergelyt kész helyzet elé” – fogalmazott Hódmezővásárhely vezetője.

Az üzengetésből nem maradt ki Gyurcsány Ferenc felesége sem. Dobrev Klára a Facebook-oldalán azt írta: őt nem foglalkoztatja, hogy lesz-e visszalépés vagy sem.

A DK-sok egyébként már az első forduló óta kész ténynek veszik Dobrev Klára sikerét és úgy beszélnek a még nem végleges eredményről, mintha Gyurcsány Ferenc felesége máris megnyerte volna az előválasztást. Gyurcsány Ferenc már a hivatalos eredmények megjelenése előtt az ország következő vezetőjeként emlegette feleségét.

„Klára csodálatos volt a kampányban. Nyilván az ország vezetőjeként ugyanilyen csodálatos lesz” – mondta Gyurcsány Ferenc.

Ez a játék már le van játszva

„Gyurcsány Ferenc több lépéssel jár a baloldali pártok előtt” – mondta Boros Bánk Levente, a Médianéző Központ igazgatója a Híradónak. Az elemző hangsúlyozta: a Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter között zajló komédia is azt mutatja, hogy az előválasztáson kizárólag Gyurcsány Ferenc akarata érvényesül.

„Gyurcsány Ferencnek az is jó, hogyha elbukják a választást, és a demokratikus koalíciónak lesz a legnagyobb frakciója, és majd aztán szépen (…) egyesével fogja bedarálni az összes ellenzéki pártot. És akár még egy saját egységes pártot is létre fog hozni.”

Gyurcsány az MSZP-ből való távozása óta azon dolgozik, hogy megsemmisítse a baloldal többi pártját és visszatérjen a hatalomba, amire most a tét nélküli előválasztás szereplőit is felhasználja – tette hozzá Boros Bánk Levente.

Szerda este egy több mint kétórás egyeztetés után Márki-Zay Péter az ATV-nek elmondta, hogy nem lép vissza a jelöltségtől. Sorra érkeztek különböző közvélemény-kutatási adatok, de ahány mérés, annyi eredmény, így Márki-Zay legfőbb érve, miszerint ő népszerűbb Karácsonynál, megdőlni látszik. A politikus hozzátette, hogy

a főpolgármester azt mondta, hogy ő mint korábbi közvélemény-kutató nem hisz a kutatási számoknak.

Karácsony Gergely főpolgármester szokásához híven Facebook-oldalán ismertette az egyeztetés eredményeit. Mint írta: „Bár én soha nem kértem, Márki-Zay Péter hónapok óta azt hangoztatja, visszalép a javamra az előválasztás második fordulójában. A választás előtti utolsó pillanatban azonban ennek pont az ellenkezőjére jutott.”

Karácsony ezzel együtt bejelentette azt is, hogy Márki-Zay Péterrel külön indulnak a baloldali előválasztás második fordulójában.

