Terepgyakorlat, mint kedvcsináló az önkéntes honvédséghez

Önkéntes tartalékos katonák gyakorlatoznak ezen a héten a Bakonyban, az újdörögdi romvárosban. Őrző-védő feladatok, támadáselhárítás, tűzharc és sérült személyek kimenekítése is szerepel a programban. A Magyar Honvédség továbbra is várja az önkéntesek jelentkezését – számolt be az M1 Híradója.