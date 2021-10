Sok segítséget kapnak a cukorbeteg gyerekeket nevelő családok

Megosztás Tweet



Magyarországon mintegy négyezer 1-es típusú diabétesszel élő gyerek van, a kormány igyekszik minden támogatást megadni a családjuknak, hogy teljes életet élhessenek – közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter csütörtökön a Debreceni Egyetemen (DE), a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság gyermekdiabétesz szekciója tudományos ülésének megnyitóján.

Novák Katalin azt mondta, az 1-es típusú diabétesz esetén a gyerekek anyagcseréje nem úgy működik, mint egészséges társaiké, de ha minden segítség a rendelkezésükre áll, ugyanúgy tanulhatnak, sportolhatnak, vállalhatnak részt a közösségi életben, mint a többiek.

Az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő gyerekek számára 98 százalékos, a felnőtteknek 80 százalékos állami támogatással már Magyarországon is elérhetők a legkorszerűbb technikai eszközök, inzulinpumpák és a szöveti inzulin mérésére alkalmas szenzorok - jelezte.

A támogatások között említette, hogy azokban a családokban, ahol indokolt, hogy az egyik szülő ideiglenesen otthon maradjon a cukorbeteg gyerekével, igénybe vehetik a gyerekek otthongondozási díját, miközben segítőket is képeznek, akik akár többletjuttatásért segítik az érintett gyerekeket az óvodákban, iskolákban vagy más közösségekben.

Hozzátette: ez évtől a közétkeztetésben is olyan szabályozást vezettek be, amely segíti ezeknek a gyerekeknek az ellátását, ezen túlmenően támogatják a táboroztatásukat akár diabéteszes táborokban, akár Erzsébet-táborokban. Az idén 2300 gyerek táboroztatásához nyújtottak segítséget, miközben a sportolási lehetőségeiket is támogatják - mondta Novák Katalin.

Tavaly és az idén 100-100 millió forinttal segítették a cukorbeteg gyerekeket támogató civil szervezeteket, az országban működő diabéteszcentrumok pedig egymilliárd forintos támogatást kaptak

– sorolta Novák Katalin.

A legfontosabb célnak nevezte, hogy „az a közel négyezer család, ahol 1-es diabéteszes gyereket nevelnek Magyarországon, a mindennapokban érezhesse, hogy mögöttük állunk, hogy igyekszünk minden támogatást megadni az életükhöz.”

A gyermekdiabétesz szekció háromnapos ülésén a résztvevők csaknem hatvan előadáson tekintik át és vitatják meg az időszerű szakmai kérdéseket - jelezték a szervezők az MTI-nek.

Novák Katalin csütörtökön felkereste az egyik debreceni idősklubot is, ahol kifejezetten az idős emberek számára összeállított átfogó szűrővizsgálatot tekintett meg.

A családügyi miniszter különösen fontosnak nevezte, hogy a „Covid negyedik hullámának kapujában” az idős embereket a komplex szűrővizsgálattal is felkészítsék arra, hogy minél inkább karbantartsák az egészségi állapotukat.