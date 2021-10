Ön szerint a déli határon egyre erősödő migrációs nyomás már az afganisztáni válság következménye?

Megosztás Tweet



Átlagosan naponta 380 határsértőt állítottak meg a rendőrök és a katonák a szeptember 13-i héten a déli határnál. Ez megint az elmúlt évek egyik legrosszabb adata. Orbán Viktor a parlamentben kijelentette, hogy a magyar bevándorláspolitika változatlan, „őrizzük a határt”, annak ellenére, hogy „Brüsszelből rendszeresen hátba lövik Magyarországot”. Viszont, ha az unió belső tagállamai kérik, akkor nekik átengedjük a bevándorlókat – hangzott el az M1 Híradójában.

Ön mit szól hozzá? A hirado.hu és a Kossuth Rádió Jó napot, Magyarország! című műsorának napi, közös szavazásán ezúttal azt kérdezzük olvasóinktól, hogy szerintük a déli határon egyre erősödő migrációs nyomás már az afganisztáni válság következménye-e? A délután 16 óra 10 perckor kezdődő adásban telefonon oszthatják meg véleményüket – Telefonszám: (06 1 vagy 06/30) 759-52-00, sms: 06/30-90-00-666 –, a hirado.hu oldalán szavazatot adhatnak le, a Kossuth, valamint a hirado.hu Facebook-oldalán pedig kommentben mondhatják el, hogy mit gondolnak napi témánkról.

A legtöbb próbálkozás továbbra is Csongrád-Csanád megyében van. A helyiek már a saját bőrükön is érzik, hogy nő a nyomás – erről Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere beszélt az M1-nek, aki hozzátette: a migránsok ráadásul egyre erőszakosabbak, már bűncselekményeket is elkövetnek, ez is aggasztja helyieket.

„Aggodalommal tölti el a lakosságot az a kérdés, hogy ha már a határt védő rendőröknek nekimennek csoportosan és gázspray-vel fújják le őket, vagy bármi fizikai atrocitás keletkezik a határon, akkor mi történik a polgári lakossággal, ha bejutnak a városba. Eddig ez nem volt jellemző, de ma már bejutnak a belterületre, és igénybe veszik az intézményeket, és most már előfordulnak bűncselekmények is” – mondta a polgármester.

A migránsok csoportokba verődnek, és létrákon is próbálnak átjutni a több méter magas szögesdrótkerítésen.

A bevándorlók a magyar határt őrző egyenruhásoktól sem riadnak vissza. A hatóságok azonban szinte minden alkalommal gyorsan a helyszínre érnek és megakadályozzák a migránsok kísérleteit.

A többség nem várakozik. Sőt, sokan napi szinten próbálkoznak, van aki egymás után akár tízszer is elindul az Európai Unió határa felé.

A balkáni útvonal megtelt, Afganisztán felől pedig új migránshullám indulhat, ezért határokat meg kell erősíteni” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlamentben.

A kormányfő azt mondta: Brüsszel elárulja Európa békéjét, de Magyarország a politikai nyomás ellenére meg fogja védeni határait.

„Újabb eljárást indítanak a határzárat biztosító magyar törvényekkel szemben. A magyar kormány ebben a kérdésben nem enged, minden politikai nyomás ellenére meg fogjuk védeni Magyarország határait az illegális bevándorlással szemben. Fölfogásom szerint, amit ma Brüsszel tesz az árulás Magyarország, sőt Európa békéjének és biztonságának elárulása. Ha az Európa kényelmes belsejében élő országok kormányai kívánják, átengedjük a Németországba igyekvő migránsokat” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt mondta: a migrációról kiújuló vita szétfeszíti az Európai Unió egységét, a nézetkülönbségek áthidalhatatlanok, ezért Magyarország azt javasolja Brüsszelnek, hogy a migrációval kapcsolatos minden hatáskört adjon vissza a tagállamoknak.

A címlapfotó illusztráció.