Matolcsy György: Az Ábrahám-egyezmény nagy ígérete

Az Egyesült Arab Emírségek és Izrael között tavaly szeptemberben aláírt ún. Ábrahám-egyezmény szerencsére rendkívül tartósnak bizonyult (Abdullah bin Zayed Al Nahyan és Yair Lapid, FT, 2021. szeptember 16.).

Az egyezmény nagyszerű példa az innováció és a közös érdekek béketeremtő hatására, és valószínűleg az első lépés afelé, hogy a Közel-Kelet a fosszilis kor utáni időszak nyertese legyen.

Mindenképpen hangos ovációt érdemel, mert más régióknak is példaként szolgál arra, hogy a jövőbeli lehetőségek kiaknázásával együttműködésre lépjenek ahelyett, hogy a múlt csapdájában ragadnának.

Ezt a példát kevésbé veszélyes környezetben – konkrétan az EU-ban – is követnünk kellene. Hiszen a patthelyzetek itt éppúgy akadályozzák, hogy a jövőben nyertesek legyünk, mint a nyílt ellenségeskedés.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Válasz a „The Abraham Accords are a catalyst for wider change in the Middle East” (Az Ábrahám-egyezmény szélesebb körű közel-keleti változások katalizátora) című cikkre.