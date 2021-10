Karácsony sovány mérlege: félmilliárd forintból 27 százalékos eredmény

Megosztás Tweet



Ötszázmillió forintot költött eddig a baloldali előválasztási kampányra Karácsony Gergely főpolgármester – így tudja Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, az azonban nem derült ki, honnan lehet a félmilliárd forint. Elemzők szerint a két városvezető időnként komédiába hajló vitájáról szól a baloldali előválasztási kampány második szakasza. Jelen állás szerint még három miniszterelnökjelölt-jelölt indul a második fordulóban, de a kezdésig gyorsan változhat a helyzet – közölte az M1 Híradója.



Karácsony Gergely 500 millió forintos kampányból ért el 27 százalékos eredményt, én egy húszmilliós kampányból értem el 20 százalékot – számolt be Facebook-videójában Márki-Zay Péter.

A főpolgármester hiába fordított 25-ször annyi pénzt az előválasztási kampányra, mint hódmezővásárhelyi ellenfele, mégis mindössze harmadával kapott több szavazatot nála.

Az azóta készült közvélemény-kutatások azonban már más képet mutatnak. A Závecz Research és a Medián szerint Márki-Zay Péternek lenne több esélye legyőzni Dobrev Klárát a második fordulóban.

Erre Márki-Zay Péter is felhívta a figyelmet szerdán az ATV-ben.

„Karácsony Gergely azt mondta, hogy akkor lép vissza, ha egy villamos elüti. Hát megjött a villamos, mert tegnap több megbízható közvélemény-kutatás egybehangzó adatai azt mutatják, hogy Karácsony Gergely nem tudja megelőzni Dobrev Klárát és ezáltal ő nem lehet Orbán Viktor kihívója” – fogalmazott a hódmezővásárhelyi polgármester.

Korábbi közvélemény-kutatóként nem hisz a közvélemény-kutatásokban – válaszolta Karácsony Gergely a felmérésekre.

Vagyis jelen állás szerint három nappal az előválasztás második fordulója előtt mindhárom jelölt-jelölt versenyben marad.

„A Gyurcsány-show szereplői közül hárman maradtak a színpadon: Gyurcsány felesége, Gyurcsány balfék haverja és egy statiszta” – szólt a Fidesz egy héttel ezelőtti videója.

A kormánypárt úgy fogalmazott: mindegy is ki lesz végül a befutó, a főszerepben úgyis Gyurcsány marad.

Éppen egy hete, péntek hajnalban derült ki, hogy Gyurcsány Ferenc pártja megnyerte az előválasztás első fordulóját. A DK szerezte meg a legtöbb egyéni képviselő-jelölti helyet, és Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára lett az első a miniszterelnök-jelöltek között.

Az viszont még mindig képlékeny, hogy mi lesz a második fordulóban.

Már a baloldali elemzők szerint is fennáll a veszélye, hogy az egész előválasztósdival inkább lejáratja magát az ellenzék.

Már az első nap összeomlott az IT-rendszer

Szeptember 18-án reggel indult az előválasztás, a baloldal miniszterelnök-jelölt és képviselőjelölt-kereső akciója. Alig néhány óra múlva összeomlott az informatikai rendszer, káoszba fulladt az előválasztás.

Az első percekben néhány baloldali politikus még sikerről beszélt; szerintük azért lassult be a rendszer, mert nagyon sokan akarnak szavazni. Hamar kiderült, hogy a probléma nagyobb: teljes a leállás. Kezdetben pár óra alatti helyreállítást ígértek, végül két napra befagyasztották az egész előválasztást.

Elkezdődött a magyarázkodás, a felelősség-hárítás. „Kínai hackerekről” és „kormányzati támadásról” beszéltek.

„Kajak ezt hazudjuk?” – ezt a Párbeszéd vezetőinek zárt Facebook-csoportjában írta akkor az egyik kommentelő. Ugyanott mások teljes káoszról, országos összeomlásról beszéltek és beismerték: ezt elrontották.

Azt írtak: „Ez ciki, be kell vallani, hogy lefagyott.”

Nem sokkal később az ATV-ben Tóth Bertalan az MSZP társelnöke már arra utalt, hogy akár belső támadásról is szó lehet.

„Az informatikai rendszerben egy kapun keresztül - nem vagyok informatikus, nem szeretnék ebbe mélyen belemenni - de elég komoly támadás érte a rendszert, és ez a kapu nem véletlenül maradt nyitva” – mondta a szocialisták társelnöke.

Nem csak az eleje, hanem az előválasztás vége is másként alakult, mint ahogy azt a baloldal eltervezte. A szavazatok számlálása döcögött. Ez ugyanakkor nem zavarta Gyurcsány Ferencéket. Már a végeredmény megismerése előtt győztest hirdettek.

A hivatalos eredmény szerint végül Dobrev Klára győzött, Karácsony Gergely lett a második és Márki-Zay Péter a harmadik.

Karácsony-Márki-Zay párbaj

Korábban a miniszterelnök-jelöltek abban állapodtak meg, hogy mindenki önállóan indul a második fordulóban is, de hétfőn Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter közös indulást jelentett be.

Elhatároztuk, hogy ezt a kampányt, az előválasztási kampányt is, a parlamenti kampányt is és utána a kormányzás feladatát is megosztjuk egymással – Karácsony Gergely mondta hétfőn.

Alig 48 órával később azonban a főpolgármester már meg is gondolta magát, mondván „nem visszalépek, hanem előre.”

Karácsony Gergely felrúgta a megállapodást - így reagált Márki-Zay Péter, aki szerint a főpolgármester kapkodásba kezdett.

„Egyre inkább komédiának tűnik mindaz amit láthatunk a baloldali előválasztáson” – így értékelte a kialakult helyzetet Deák Dániel, XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Bohózatba fulladt kampány

Több elemző a kezdetektől arról beszélt, hogy nem vehető komolyan a baloldali előválasztás. Kezdetben azt mondták azért, mert Gyurcsány Ferenc akarata érvényesül, később pedig már az is látszott, hogy a sorozatos ballépések miatt bohózatba fulladt az akció.

De még maguk az érintettek is így látták.

A DK-s Molnár Csaba úgy fogalmazott Karácsony és Márki Zay Péter egyezkedései kapcsán, hogy „megpróbálják nevetségessé tenni az egész előválasztást”. A Momentum egykori külpolitikusa pedig azt mondta, az előválasztás nem több, mint kenyér és cirkusz a népnek.

A címlapfotó illusztráció.