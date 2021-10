A Hungexpón is alá lehet írni a Zöld konzultációt

Megosztás Tweet



Az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításon is ki lehet tölteni a Zöld konzultációt – közölte Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára csütörtökön.

Steiner Attila szerint a klíma- és természetvédelem jelentősége régen nem kérdés már, de a megvalósítás lehetőségeit viták övezik. A kormány azt az álláspontot képviseli, hogy a fenntarthatósági intézkedések nem okozhatják az energiaárak növekedését, és nem veszélyeztethetik az ellátásbiztonságot, de csak az emberek megkérdezése után dönt, és figyelembe veszi a visszajelzéseket a klíma- és energiapolitika alakításában – tette hozzá.

Rámutatott: Magyarország hitelesen képviseli a klímavédelmet, hiszen belföldön 1990 óta csaknem a harmadával kevesebb szén-dioxid jut a légkörbe, áramtermelésének pedig a 90 százaléka kibocsátásmentes lesz a kormány tervei szerint.

Az államtitkár a közeljövő legfontosabb feladatának az elektromos közlekedés, valamint a hulladékhasznosításra alapozó, körforgásos gazdaság kiépítését nevezte.

A konzultációban szakmai együttműködőként részt vevő Zöld Követ Egyesület alapítója mindenki véleményére számít, mert úgy véli, hogy a Zöld konzultáció eredménye a következő nemzedékek életét is befolyásolhatja. Király Nóra elmondta, hogy a Hungexpón a világkiállítás végéig lehet válaszolni a kérdőívre, ezt követően november végéig várják a véleményeket a felmérés honlapján.

A világkiállítás kormánybiztosa szerint a környezetvédelem jelentőségét aligha lehet túlhangsúlyozni, a Hungexpo most zajló eseményeinek is központi üzenete az élővilág fenntartásáért vállalt emberi felelősség. Kovács Zoltán ezzel indokolta, hogy a Zöld konzultációra a vadászati és a mezőgazdasági rendezvény látogatói a helyszínen is válaszolhatnak jövő csütörtökig.