„A hozzánk csatlakozó fiataloktól is azt a visszajelzést kapjuk, hogy megtalálták körünkben a második családjukat”

Megosztás Tweet



Az utóbbi másfél év erősen próbára tette a vállalkozásokat, sok vezető cége megszüntetésére, alkalmazottai elbocsájtására kényszerült. Ebben a nehéz időben a munkavállalóknak még inkább igénye lett a stabil munkahelyi háttérre, hogy családjukat és magukat is biztonságban tudhassák. Ezt azonban saját bizonytalan léte miatt számos vállalat nem tudta megteremteni. Ezért is ér most különösen sokat minden olyan díjazás, ami számos egyéb szempont mellett a cégek alkalmazottai iránti elkötelezettségét, erőn felüli támogatását hivatott elismerni.

(Fotó: Gróf Széchenyi Család Alapítvány)

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány az idei évben is kiosztotta Az Év Széchenyi Vállalkozása Díjat, amellyel olyan örök értékekre szeretnék ráirányítani a gazdaság szereplőinek figyelmét, mint a vállalkozói becsület, méltóság, szorgalom és tenni akarás a közjóért, nemzetért, hazáért. Az elismerés odaítélésénél a vállalkozások 2020. évben elért teljesítményének három területét – a termelékenységet, a társadalmi felelősségvállalást és az újítási készséget – vizsgálták.

„Rendkívül sokat jelent számunkra, hogy 2021-ben cégünk, a Barta Autó 2000. Kft. érdemelte ki ezt az elismerést. Teljes mértékben magunkénak érezzük a Széchenyi család által képviselt értékeket, akár a családunk, akár a vállalkozásunk szintjén” – fogalmazott Barta Anita, a Barta Cégcsoport tulajdonosa.

Biztos támasz a nehéz időkben is

A társadalmi felelősségvállalás mindig is fontos volt, azonban a koronavírus-járvány még inkább szükségessé tette, hiszen nagyon sokan szorultak segítségre mind szervezeti, mind egyéni szinten.

„Cégünk a ’90-es évek óta kiemelten kezeli a társadalmi felelősségvállalás kérdését, édesapám, Barta József, cégcsoportunk alapítója szilárd alapokra helyezte ennek fontosságát, ami a mai napig működésünk egyik meghatározója” – emelte ki Barta Anita, aki azt is aláhúzta, hogy az egyik leglényegesebb a megfelelő munkakörülmények megteremtése, hogy a munkatársak biztonságban és jól érezzék magukat a munkahelyükön.

„Sok munkatársunk több mint húsz éve dolgozik nálunk, és a hozzánk csatlakozó fiataloktól is azt a visszajelzést kapjuk, hogy megtalálták körünkben a második családjukat. Ez elmondhatatlanul jó érzés, mert azt igazolja, hogy helyes úton járunk.”

A Barta cégcsoport számos szervezetet és magánszemélyt segít anyagilag és járművek rendelkezésre bocsájtásával egyaránt. Támogatását élvezte az elmúlt időszakban többek között a Siófoki Önkormányzat és a dunaújvárosi kórház, emellett a munkatársak is minden körülményben számíthatnak támaszra a problémáik megoldásában.

Megtépázta a járvány a gépjármű piacot

Csakúgy, mint számos más szektor, a gépjárműpiac szereplői is jelentős kihívásokkal találták magukat szembe a COVID-19 járvány kirobbanása után. Az egész világon bizonytalanság lett úrrá, senki nem tudta, mit hoz a jövő, az emberek nem mertek pénzt költeni, főleg nem olyan jelentős összeget, amennyibe egy autó kerül, az autókereskedések pedig nem tudták felmérni, mekkora készletre van szükségük a vásárlók kiszolgálására, óvatossággal intézték beszerzéseiket.

„Az első hullámban valóban nagymértékben visszaesett a kereslet, azonban, amint az emberek kicsit fellélegezhettek, 2020 nyarán, ismét belevágtak volna az autóvásárlásba, de addigra a teljes piacon hiány keletkezett – ami a mai napig tart. Ennek oka, hogy a pandémia első időszakában a chipek gyártói a gépjárműalkatrészek gyártásáról szórakoztatóipari termékek előállítására álltak át, ami ahhoz vezetett, hogy az autógyáraknak nem állt rendelkezésre a szükséges alapanyag az autók összeállításához. A chipek már minden ma készülő autó nélkülözhetetlen kellékei. Hiába nőtt meg a kereslet, a kínálat ezt képtelen volt követni” – elevenítette fel Barta Anita.

A családi összefogás a siker egyik kulcsa

A Barta Cégcsoport alapító tulajdonosai, Barta József és Barta György a 90-es évek elején kezdték meg autós munkásságukat Pakson. Használtautók kereskedésével alapozták meg a későbbi sikereket. A Suzuki márkával a testvérpár 1995-ben került kapcsolatba, akkor nyitották meg első új autós szalonjukat Sárbogárdon. A cégcsoport további autókereskedései Pakson 1996-ban, Szekszárdon 1998-ban nyíltak meg, 2003-ban pedig a Suzuki Barta újabb márkakereskedői jogot kapott Székesfehérvárra a Magyar Suzuki Zrt-től. A cégcsoport ma már négy szalont működtet sikeresen.

A Barta Cégcsoport jelenleg kétgenerációs családi központi irányítású vállalategyüttes. Hazai és nemzetközi téren jelentős szerepet játszik a közép-európai autókereskedelemben. Egyedi autókereskedelemű szemléletű bérautós ágazatot üzemeltet Magyarországon. Emellett autóflotta kezelőként, márkakereskedő és márkaszerviz üzemeltetőként is jelen van a magyarországi autóspiacon.

„A mi életünkben rendkívül fontos a család, hiszen együtt, összefogva értünk el sikereket. Éppen ezért mindent megteszünk azért, hogy munkatársaink is egy családbarát munkahelyen dolgozhassanak. Lehetőséget biztosítunk számukra arra, hogy akár munkaidőben is gondozhatják családtagjaikat, egészségük megőrzését vitaminokkal támogatjuk, illetve már lombikprogramhoz is volt alkalmunk segítséget nyújtani. A nálunk dolgozó emberek nem alkalmazottak, hanem munkatársak, akiket egyenlő partnerként kezelünk, mindenkinek a véleménye fontos számunkra” – fejtette ki a tulajdonos, hozzátéve, hogy ennek is köszönhető, hogy 2020-ban vállalkozásuk az Év családbarát vállalata díjat is elnyerte.