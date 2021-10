Így radikalizálódhatott a napokban elfogott dzsihadista magyar fiatal

A Terrorelhárítási Központ (TEK) által júniusban elfogott kecskeméti dzsihadista fiatal esetével függ össze a napokban őrizetbe vett algériai származású magyar férfi ügye – jelentette ki a TEK főigazgatója az M1 hétfő esti műsorában. A PestiSrácok.hu információi szerint a férfit a Nemzeti Nyomozó Iroda közösség elleni uszítás bűntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként, a bíróság pedig a múlt héten le is tartóztatta. Akárcsak V. Kende, a most elfogott T. Dominik radikalizálódása is az iszlám online térben kígyózó vallási útvesztőiben, a nehéz családi háttérhez vagy tágabb közösségeikhez köthető frusztrációban és reményvesztettségben gyökerezik.