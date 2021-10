Sódert evett az éhező kutya – állatmentők az ügyészégnél

Megosztás Tweet



Az egyik kutya annyira éhezett, hogy építkezési sódert evett, a másiknak pedig szándékosan eltörték a lábát. Napról napra tengődtek az állatok, mielőtt Jicsinszky Zoltán, a Legfőbb Ügyészség tisztviselője, befogadta őket, Kókuszt és Indit, az otthonába. Náluk már minden nap az állatok világnapja.

Kókusz egy domonyvölgyi telepen született, ahol hat hónaposan kikötötték egy kerítéshez. A bal első lábát valaki szándékosan eltörte. Máig kacska. Indi pedig annyit éhezett, hogy szinte nem ismerte az ennivalót, ha éhes volt az építkezési sóderből evett – mondta el az Ügyészség.hu felvételén Jicsinszky Zoltán.

Dr. Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője is örökbe fogadott egy nehéz sorsú kiskutyát, Szutyit, aki már évek óta vele van. Egy nehéz időszakban találkoztak, de a kutyus segített neki átvészelni azt. A kislánya néhány hetes kora óta imádja Szutyit. Bettina ezért, a gyerekek miatt, is ajánlja mindenkinek, hogy ha nem is tudják a családba fogadni, de legalább találják meg a módját, hogy gyerekük valamilyen módon kapcsolatba kerüljön kutyákkal.

A címlapfotón Jicsinszky Zoltán és Indi (Forrás: ugyeszseg.hu)