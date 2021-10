Bravúros műtét az állatkertben – Sheshe törött álkapcsát műtötték meg

Megosztás Tweet



Néhány héttel ezelőtt különleges beavatkozásra került sor a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Az állatkert Sheshe nevű zsiráfjának a törött állkapcsát kellett altatásban megműteni. Ez komoly szakmai kihívást jelentő feladat, de a csapat szaktudásának köszönhetően minden remekül sikerült.

Sheshe, az ifjú nőstény zsiráf 2017 februárjában született a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Néhány héttel ezelőtt ismeretlen okból, de valószínűleg a zsiráfcsapat egy másik tagjától kapott rúgás miatt eltört az állkapcsa – olvasható az állatkert honlapján.

Hasonló balesetek a természetben is előfordulnak, ám ott, segítség híján előfordul, hogy az állat el is pusztul emiatt, hiszen a törött állkapoccsal nem tud táplálkozni. Az állatkertekben azonban ilyenkor is van segítség.

A törött állkapcsot meg kell műteni, és a csontokat rögzíteni kell, hogy azok rendben összeforrjanak. Ilyen csontsebészeti beavatkozást azonban csak altatásban lehet végrehajtani, a zsiráfok altatása pedig a legnehezebb feladatok közé tartozik. Nemcsak azért, mert a zsiráfok elég termetes állatok – Sheshe például mintegy 900 kilót nyom – hanem azért is, mert ezeket a magas állatokat speciális vérkeringés jellemzi, nem is beszélve arról, hogy amikor az altatószer hatása miatt eldőlnek, összesnek, a nagy testmagasság miatt a sérülésveszély is igen nagy.

A beavatkozás napján a gondozók az elkülönítő istállót puha szalmával bélelték ki: vastag rétegben szalmát szórtak a padlóra, a falakat pedig egymásra rakott szalmabálákkal fedték el. Ezzel sikerült is kivédeni, hogy az állat az altatáskor megsérüljön. Sok más állattal ellentétben azonban a zsiráfok fejét az altatáskor fel kell „polcolni": erre a különleges vérkeringés miatt van szükség.

A zsiráfok arra vannak „kalibrálva", hogy a szív elég erősen pumpáljon ahhoz, hogy a vér a több méterrel magasabban lévő fejbe, agyba is eljusson.

Így tehát altatásban is gondoskodni kell arról, hogy a fej valamivel magasabban helyezkedjen el a szívnél.

Amíg az állatkert saját állatorvosi csapata Sós Endre vezetésével az altatást végezte, addig a törött állkapoccsal a velük párhuzamosan dolgozó csontsebész team foglalkozott. Ezt a csoportot Ipolyi Tamás állatorvos vezette, aki nem az állatkert munkatársa, hanem olyan külsős kolléga, aki – bár rendszerint jóval kisebb állattokkal – különösen sok tapasztalatot szerzett a speciális csontsebészeti beavatkozásokban.

Az állatkerti, illetve vadállatorvoslás igen speciális szakterület, ahol még nehezebb univerzális, mindenhez értő szakembernek lenni.

Mivel az állatkert munkatársai mindig a legjobb kezelést szeretnék adni az állatoknak, szükség esetén külsős kollégákat is fel szoktak kérni erre, sőt mi több, előfordul, hogy nem is csak állatorvosokat, hanem egyes állatok, például az emberszabásúak esetében humán páciensekkel foglalkozó specialistákat is. Az állatkert állatorvosi csapata egyébként nemzetközi hírű, amit az is jelez, hogy vezető állatorvosukat választották az Európai Állatkerti és Vadállatorvosok Szövetségének elnökévé.

A beavatkozás során a roncsolt törést szenvedett állkapocs csontjait egy úgynevezett szögstabil lemezzel rögzítették. A műtét után az állat szép lassan magához tért, és sikeresen lábra állt. Később pedig Sheshe táplálkozni is elkezdett, és azóta is gond nélkül ropogtatja a takarmányt. A beavatkozás óta eltelt néhány hétben is minden rendben alakult, így most már kijelenthető, hogy a műtét minden tekintetben kiválóan sikerült.

A fővárosi állatkertben nagy hagyománya van a zsiráfok tartásának

A Pesti Állatkert alapítása idején a zsiráf még nagy ritkaságnak számított az Állatkertekben. Így aztán nem is kínálkozott lehetőség arra, hogy az akkoriban magyarul még inkább „giraffnak", „zsiraffnak", „nyakoncznak", „foltos nyakorjánnak" vagy épp „tevepárducznak" nevezetett állatot már a megnyitás évében, 1866-ban láthassa a nagyközönség. Az első zsiráf két évvel később, 1868-ban érkezett Ferenc József adományaként, Erzsébet királyné közbenjárására – olvasható az állatkert honlapján.

Az első olyan budapesti zsiráfborjú, akinek már a fogantatása is a fővárosban történt, 1883-ban született. Az anyaállat fiatal nőstényként még 1877-ben került Szudánból Budapestre, de mivel a párjának szánt, vele együtt érkezett hím 1878-ban elpusztult, az állatkert 1879 tavaszán egy másik zsiráfbikát szerzett be. Az új hímet Bárónak nevezték el. Kettőjük nászából született tehát az 1883-as zsiráfborjú május 19-én. A kicsi rendben fel is cseperedett, úgyhogy 1885 elején az állatkertet fenntartó Állat- és Növényhonosító Társaság 1800 forintért el is adta, a bevételt pedig újabb érdekes állatok beszerzésére fordították.

Amikor az állatkert 1907-ben fővárosi tulajdonba került, zsiráfok már egyáltalán nem voltak. Az 1909 és 1912 között teljesen átépített kertben azonban ismét be akarták őket mutatni a nagyközönségnek. Az átépítés során tehát új Zsiráfház épült Kós Károly és Zrumeczky Dezső tervei szerint, s a frissen elkészült épületbe, illetve a hozzá tartozó kifutóba 1911-ben meg is érkeztek az új zsiráfok. Ezt a négy állatot a szudáni Kartúmból szállították először vasúton Kairóba, majd hajóval Fiuméig, onnan pedig megint vasúton a Nyugati pályaudvarba, ahonnan aztán lábon, kötőféken vezették be őket új otthonukba.

Kötőféken vezetik a zsiráfokat Budapest utcáin (Forrás: Fővárosi Állat- és Növénykert honlapja)

Az állatkert második világháború előtti utolsó zsiráfpárja, Szidi és Szahib 1938-ban érkezett Budapestre. A háborús években a közönség kedvencének számítottak, ám amikor a harci cselekmények Budapestet is elérték, az állatkert többi lakójához hasonlóan ők sem maradtak életben. A fennmaradt feljegyzések szerint mindkét állat 1944. szeptember 13-ról 14-re, szerdáról csütörtökre virradó éjszaka pusztult el. Ezen az éjszakán ugyanis nagyszabású szövetséges légitámadás érte Budapestet, és a Zsiráfház is találatot kapott.

A második világháborút követően hosszú ideig szóba sem jöhetett új zsiráfok beszerzése. Erre csak az 1960-as években adódott újra lehetőség, már az állatkert 1966-os centenáriumára, azaz a százéves jubileumra való felkészülés jegyében.

1965 óta pedig folyamatosan, megszakítás nélkül foglalkoznak zsiráfokkal az állatkertben, vagyis az elmúlt több mint fél évszázadban nem volt olyan nap, hogy ne lett volna legalább egy zsiráf a fővárosban.