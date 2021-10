Jövőre a bukott gyurcsányi politika és Magyarország gyarapodása között kell választani

Megosztás Tweet



Megtartotta az ellenzék az előválasztás első fordulóját, ami számítógépes leállással kezdődött, majd a szavazás előtt szabálytalanul aláíratott ígérvényekkel folytatódott. Egy balesetes autóból kiszórodott szavazólapokkal és a voksolást akadályozó férfiak erőszakos megnyilvánulásaival tetézett, ám a baloldal által a „demokrácia ünnepének” tartott esemény szemtanúi lehettünk, miközben a LIBE bizottság szerint sérül nálunk a jogállamiság – hangzott el a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a LIBE bizottság látogatása kapcsán elmondta: Ha ránézünk a LIBE bizottság Magyarországra érkező delegációjának összetételére, akkor teljesen világos, hogy számukra a tények és a valóság vajmi keveset számítanak. Csupa olyan liberális politikus érkezett, akik egyfolytában támadják hazánkat.

Sokatmondó az is, hogy Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő meghívta a delegációt a CÖF kiállítására, ami a 2006-os rendőrterrort mutatja be, de erre a liberális politikusok nem voltak kíváncsiak. Pedig ha Magyarországon valóban sérült a jogállam, akkor az 2006-ban történt, annak a Gyurcsány Ferencnek a regnálása alatt, akinek a neje most kapaszkodik be a hatalomba.

Az előválasztást Gyurcsány Ferenc szervezte a saját házibajnokságának és ezt ő meg is nyerte. A baloldal megújítási kísérletének tekinthető Momentum csúfosan elbukott, így már teljesen tét nélküli az előválasztás további része, hiszen már csak az dőlhet el, hogy Gyurcsány neje, vagy a több mint egy évtizede neki dolgozó jelenlegi főpolgármestert állítják-e színpadra jövőre.

A jövő évi választásnak az előválasztással szemben viszont valódi tétje van:

egyértelművé vált, hogy Gyurcsány Ferenc akar visszatérni a hatalomba.

Ezt nagyon sokan nem akarják, hiszen már több mint egymillióan csatlakoztak a Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! petícióhoz.

Az embereknek 2022-ben két politika között kell majd választania: a 2010 óta zajló országépítő vagy a 2010 előtti romboló politika között. 2010 óta adócsökkentés zajlik, a családok támogatása biztosított, a 13. havi nyugdíj visszaépítése zajlik és rezsiemelés helyett rezsicsökkentés van. 2010 előtt ennek az ellenkezője zajlott és ugyanazt akarják csinálni 2022 után is.

Az is világos, hogy Magyarország függetlensége is a jövő évi választás tétje.

2010-ben ki voltunk szolgáltatva: az államadósság, az energiaszektor és a bankrendszer nagy része is külföldi kézben volt, ezt az elmúlt 10 évben sikeresen visszaszereztük. Gyurcsányék ezzel szemben az Európai Egyesült Államok mellé álltak, újra kiszolgáltatnák hazánkat és be akarnak hódolni Brüsszelnek.

„A legnagyobb kockázat Magyarország gyarapodása és építése előtt az maga a múlt visszatérése, azaz Gyurcsány Ferenc”

– zárta a beszélgetést Hollik István.

