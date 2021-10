Továbbra is Gyurcsány Ferenc diktál az ellenzéknek

Egyelőre nem tudni, hogy mikor tartják a baloldali előválasztás második fordulóját. Az elsőt egyértelműen Gyurcsány Ferenc pártja, a DK nyerte meg. Az eredmények közlése után azonnal beindult az üzengetés a különböző pártok és politikusok között, közben már a vágyott kormányzati pozíciókat is osztogatják egymás között. Az M1-nek nyilatkozó szakértők szerint ezek a viták vagy álviták is a színjátékhoz tartoznak, a végén úgyis az lesz, amit Gyurcsány Ferenc akar – számolt be róla az M1 Híradója.