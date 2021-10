Megújult arculattal és új logóval ünnepli 4. születésnapját a PABooks

Megosztás Tweet



Négy tartalmas év elteltével, 132 kiadott kötet után a Pallas Athéné Könyvkiadó a külső megjelenésében is előre lép: új emblémával és arculattal jelentkezik.

Amint Cseh Katinka ügyvezető igazgató a vele készült születésnapi interjú alkalmából elmondta, a Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) 2017 szeptemberében kezdte meg működését. Első könyvük, Boyé Lafayette De Mente tollából A kínai észjárás címmel, azóta is az egyik legnépszerűbb a kínálatukban. Azóta 132 könyvet adtak ki: 25-öt a pénzügy/közgazdaságtan; 34-et a geopolitika; 63-at a menedzsment; 4-et a fenntartható fejlődés témájában. Továbbá 6 kötet egyéb tématerületek felé is kitekint, ilyen például az Akata boszorkány című fantasy regény, vagy a születésnapra megjelentetett kötet, Széchenyi István angliai útinaplója angolul, a magyar származású brit építész, Váci P. Sándor gondozásában. A magyar nyelvre lefordított 126 nemzetközi sikerkönyv mellett a PABooks 3 angol és 3 kínai nyelvű kiadványt is megjelentetett már.

„Ami pedig az arculatváltozást illeti, négy tartalmas év elteltével a Pallas Athéné Könyvkiadó megjelenésében is előre kívántunk lépni. Mostantól új logóval, színekkel és grafikai megoldásokkal találkozhatnak olvasóink és követőink nyomtatott anyagainkban, Facebook-, YouTube- és Instagram megjelenéseinken egyaránt. Köszönettel tartozunk ezért a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemnek (MOME). A MOME Tervezőgrafika szak mentorálása mellett Császár Adrienn alumna tervezte a Kiadó megújult arculatát.” – tette hozzá Cseh Katinka ügyvezető igazgató.

„Az inspirációt Pallasz Athéné mítosza, várbeli szobrának vizuális jegyei és szent állata, a bagoly adták – emlékezett a kezdetekre Császár Adrienn. – A hangulat definiálásában nagy szerepe volt a Bölcs Vár-beli könyvesbolt tiszta, átlátható belső tereinek is.” A végső cél egy olyan arculat kialakítása volt, amely kortalanabb, grafikailag és esztétikailag 5-10 év múlva is megállja a helyét. Hangulatában épp ezért a klasszikus elegancia dominál, melyet főként a formavilág, valamint a minta- és színhasználat kölcsönöz számára – jegyezte meg a tervezőgrafikus.