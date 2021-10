Matolcsy György: Európának meg kell változtatnia a játékszabályokat

Joseph Stiglitz a jelek szerint csatlakozik a járvány előtti költségvetési szabályok eltörlését javasló szirénhangokhoz (FT, 2021. szeptember 23.).

Véleményem szerint azonban, egyikük sem látja a lényeget. Az EU globális kudarcának valódi oka nem a fiskális szabályozás, hanem a Maastrichti Szerződés. Az eurozóna legtöbb gazdasága számára nagyon előnytelennek bizonyult az euró, és csak néhány ország (Németország és Hollandia) számára volt előnyös.

Olaszország és Görögország az elmúlt két évtized alatt elvesztette vagyonának 25 százalékát. Ez aligha „lassú csökkenés”, ahogy azt Stiglitz állította Olaszország vonatkozásában.

Az EU-nak és különösen az eurozóna déli övezetének nagy szüksége van a Maastrichti Szerződés átfogó reformjára ahhoz, hogy valamilyen módon visszataláljanak független monetáris politikájukhoz. Ez egy laza valutazónát jelentene két vagy több euróval. Ezzel a reformmal az EU teljes hátraarcot tehetne az európai projektet illetően, feladva az Európai Egyesült Államok káros álmát.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Válasz a „Europe should not return to pre-pandemic fiscal rules” (Európának nem kellene visszatérnie a járvány előtti fiskális szabályokhoz) című cikkre.