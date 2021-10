Folytatódtak a tüntetések, Hiller azonban teljes mellszélességgel kiállt Gyurcsány mellett – Őszöd’15

Csernák Árpád, miután idézte Orbán Viktornak, a Fidesz elnökének a kormánykoalícióhoz szóló, 72 órás határidőt megjelölő, sajtótájékoztatón elhangzott felszólítását, azt mondta: reméli, hogy csütörtökön este már oka fogyott lesz demonstrációjuk, amelyet két héttel ezelőtt azért kezdtek el, hogy elérjék a miniszterelnök lemondását, illetve lemondatását.

Az MSZP országos elnöksége azt javasolja a párt frakciójának, hogy a pénteki bizalmi szavazáson az Országgyűlésben támogassa Gyurcsány Ferencet – közölte újságírókkal Hiller István, a szocialista párt elnökségének hétfői budapesti tanácskozását követően.

Kérdésre válaszolva Hiller István közölte: az elnökség egyhangúlag támogatta a javaslatot, de arról nem volt szavazás.

Az MSZP elnöke Orbán Viktornak a nap folyamán tett kijelentésével kapcsolatosan azt mondta, zsarolásnak és ultimátumoknak nem fognak engedni.

„A 2006-os választási év az országunkban a tegnapi nappal befejeződött. A politikának a parlamentben, a városi politikának a városházákon, a megyei politikának a megyeházákon, az országos politikának meg az ország házában van dolga” – fogalmazott.

Hozzátette: abban érdekeltek, hogy minden vitát parlamentáris keretek között vitassanak meg, arra kérik az ellenzéki és a kormánypártokat, hogy a politikájukat az Országgyűlésben fejtsék ki.

Hiller István elmondta: az elnökség értékelte az önkormányzati választási eredményt, örülnek, hogy Budapesten a koalíció jelöltje nyert, hogy a 23 kerület többségében a koalíció jelöltjeit választották meg.

Hozzáfűzte: a kisebb településeken várható volt a gyengébb szereplés, a megyei közgyűlésekben érvényesültek a közvélemény-kutatások eredményei.

Az MSZP országgyűlési képviselőcsoportja kedden tartja ülését, szombaton a párt országos választmánya is ülésezik.

Orbán Viktor a rendszerváltozáshoz hasonló hangulatú rendezvényre számít pénteken, és nem öklöt rázó tömeget vár a Kossuth térre. A Fidesz elnöke erről hétfőn este a Hír Televízióban beszélt.

„Inkább a rendszerváltáshoz hasonló hangulatú rendezvényre számítok, ahol sokkal több lesz a szellemesség, a frappáns megfogalmazások, a váratlan dramaturgiai elemek, nem pedig egy öklöt rázó tömeget várunk a Parlament elé” – mondta Orbán Viktor.

Véleménye szerint egyfajta felszabadultságot is hozhat magával ez a péntektől induló rendezvény, amelyet a Fidesz akkor tart meg, amennyiben a kormánytöbbség nem meneszti a miniszterelnököt. Nem csak vicsorogva, hanem mosolyogva is el lehet mondani, hogy az igazság a mi oldalunkon van, demokratikus jogainkkal élünk, meg akarjuk oldani a válságot, és van erre javaslatunk is – magyarázta a pártelnök.