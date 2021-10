Csak Budapesten közel százezren látogattak ki a vadászati világkiállításra

Megosztás Tweet



A FeHoVa PLUSZ első napján rekordszámú látogató érkezett a világkiállításra, több mint 25 ezren látogattak ki csütörtökön a Hungexpóra, és így már átlépte a 95 ezret a világkiállítás budapesti, központi helyszínére ellátogatók száma. A Fátyol iskolaprogramban eddig 13 ezer diák és 330 csoport látogatott ki a világkiállításra, a regisztrált diákok száma pedig meghaladja az 53 ezret; a rendezvénysorozatnak eddig összesen már csaknem 740 ezer résztvevője volt. Pénteken, a világkiállítás hetedik napján, több esemény főszereplői is a vadászkutyák lesznek, a látogatók mindemellett megismerhetik az orvvadászat elleni fellépés taktikáit, lehetőségeit is – közölte a világkiállítás sajtóirodája.

A közlemény szerint a hétvége közeledtével várhatóan még többen látogatnak ki a világkiállításra, ahol pénteken megnyitotta kapuit az első kereskedelmi vásár, a FeHoVa PLUSZ is, a vadászpuskák, a vadászat és a horgászat iránt érdeklődők számára ez az év talán leginkább várt eseménye. Emlékeztettek, az idén a teljes rendezvény, azaz az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás és a kereskedelmi vásárok is ugyanazzal a jeggyel látogathatók.

A Hungexpóra érkezőknek továbbra is javasolják a közösségi közlekedés használatát. Mindenkit kérnek, hogy indulás előtt a világkiállítás honlapján tájékozódjon a kijutási lehetőségekről. Az autók feltorlódásának megelőzése érdekében a rendezvény 20 napja alatt a Hungexpóra vezető Albertirsai út nem közelíthető meg személygépkocsival.

A világkiállításra való zökkenőmentes kijutáshoz – a fenntarthatóságot és a környezet védelmét előtérbe helyezve – több lehetőség is van: díjmentes a kijutás a Volánbusz által biztosított elektromos autóbusz-járatokkal,

amelyek öt útvonalon közlekednek naponta 8 és 20 óra között.

A C pavilonban a harmadik napjához érkezik az Egy a Természettel Nemzetközi Vadászati és Vadgazdálkodási Konferencia, aminek kiemelt témája ezúttal a vadegészségügy. Bognár Lajos országos főállatorvos, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára előadása az itthon is nagy gondokat okozó ASP (afrikai-sertéspestis) elleni küzdelemről szól. A nap utolsó előadója Molnár László, a kassai Állatorvostudományi Egyetem tanszékvezetője, akinek előadása a program egyik legizgalmasabb, leglátványosabb része lesz, hiszen élőben követhető nyomon, ahogy egy ragadozó madáron endoszkópos műtétet hajtanak végre gyógyulása érdekében – írták.

Az A pavilonban a World Conservation Forum színpadán érdekesnek ígérkezik Kalmár György kutató 13 órakor kezdődő, Minden eszközzel az orvvadászat ellen című prezentációja. A vadászok természetszeretetére, áldozatvállalására, elkötelezettségére mi sem jellemzőbb, mint hogy az évszázadok alatt többen éppen az orvvadászok elleni harcokban vesztették életüket – áll a közleményben.

Csányi Sándor professzor és Németh Balázs kurátor az ólomtartalmú lőszerek alkalmazásáról folytatnak beszélgetést, amely Európában napjainkban az egyik legégetőbb kérdés a vadászat területén.

Aurelia Skipwith, a U.S. Fish & Wildlife Service korábbi elnöke, biológus Sustainable Conservation in the New Digital World, míg Lőrinczi István, a Perma Gang Projekt alapítója A természet iránti szükség a nagyvárosi dzsungelben címmel tart előadást.

Hauer Berta művészeti menedzser a művészet és a fenntarthatóság kapcsolatába nyújt betekintést.

A D pavilon főszereplői ezen a napon a tacskók. Itt zajlik majd 11 órától a tacskó mesterkurzus, majd 14 órától Tacskókopó, lajka – A póráz két vége című mesterkurzus. Déltől szintén itt mutatják be a Tüskevár színpadi adaptációját. A Vadász talk show vendége 15.30-tól Pintér Norbert vadászíró, novellista, a Nimród Vadászújság munkatársa lesz.

A tájékoztatás szerint a Kincsem Parkban 11.30-tól a Történelmi Lovas Egyesület látványos bemutatóját, majd agarász-, solymász-, elöltöltő fegyveres- és vadászíjász-bemutatót tekinthetnek meg az érdeklődők.

A központi rendezvény mellett vidéken is változatos élmények várják az érdeklődőket

Révfülöpön, a szabadtéri színpadon 10 és 16 óra között tekinthető meg az Óriás pontyok arcképcsarnoka című fotókiállítás. Fülöpszálláson, a Biczó csárdánál reggel 7 órától folytatódik a rövidszőrű német vizslák nemzetközi főtenyészszemléje.

Kaposváron, a MATE Kaposvári Campusán délelőtt 10 órakor nyílik meg a Kaposvári Állattenyésztési Napok, amire vasárnap délutánig várják a látogatókat.

Kaszón a Nemzetközi Véreb Fővizsga zajlik, aminek megnyitóján 9 órakor köszöntőt mond Kovács Zoltán, a világkiállítás kormánybiztosa. A megnyitót követően, 10 órától az Erdei Muzsika Zeneszínpad avatásán szintén Kovács Zoltán kormánybiztos mond beszédet.

Hatvanban Időutazás 1971-be címmel szabaduló szobás játék várja az érdeklődőket. A csapatoknak 60 perc áll rendelkezésére, hogy az életre keltett 1971-es Vadászati Világkiállítás csarnokában megoldják a feladatokat, és átadják a hiányzó információt a megnyitó beszédhez.

Vásárosnaményban a Kraszna parton délután 14 órától a magyar agarak küllemvizsgálatát követhetik az érdeklődők, majd a nagyszínpadon koncertek és bemutatók váltogatják egymást, 17 órától a Hyppolit, a lakáj című vígjátékot láthatják az érdeklődők a Mandala Dalszínház előadásában, vendégművész Mikó István.

A pénteki programokról további információk itt találhatók.