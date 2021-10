A honvédséghez való kötődés nem szűnik meg a nyugállományba helyezéssel

Megosztás Tweet



A haza szolgálata, a Magyar Honvédséghez való kötődés nem szűnik meg a nyugállományba helyezéssel – emelte ki Szabó István honvédelmi államtitkár pénteken Budapesten, az idősek világnapján tartott ünnepségen.

Szabó István a honvédség, illetve a honvédelem ügyében tevékenykedő nyugdíjasokhoz szólva azt mondta: „önök teremtették meg az alapot, amelyre ma, a jövő tervezésekor építeni tudunk”. Hozzátette: tudásukra, bölcsességükre a jövőben is szüksége lesz a honvédségnek.

„Bátran léphetünk a fejlődés útjára és fejleszthetjük a 21. század elvárásainak megfelelő haderőnket” – fogalmazott.

Az államtitkár a nyugállományú katonáktól és a honvédelem érdekében tevékenykedő idősektől azt kérte: szolgáljanak kapocsként a honvédség és a társadalom között, s az elmúlt időszakban a Magyar Honvédségben végbement pozitív változásokat közvetítsék a társadalom felé.

Szabó István kifejtette: az ENSZ-közgyűlés 1991-ben nyilvánította október elsejét az idősek világnapjává. Azóta az egész világ kiemelten odafigyel az időseket leginkább foglalkoztató témákra, próbál választ találni arra a kérdésre, hogy a jelenkor változásait követve hogyan módosul az idős emberek szerepe napjaink társadalmában. Ez a nap minden évben lehetőséget ad arra, hogy kifejezhessék az idősek előtti tiszteletüket.

A honvédelemi államtitkár hangsúlyozta: számukra fontos a nyugállományú katonák és nyugdíjas honvédségi alkalmazottak különböző közösségekben a honvédelmi tárca érdekében végzett tevékenysége, hogy a civil társadalom aktív szereplőiként széles körben viszik hírét a honvédségi erényeknek, értékeknek, hagyományoknak.

Szabó István kitért arra is, hogy az elmúlt másfél évben tömeges megbetegedéseket okozó koronavírus-járvány mindenki életét megnehezítette, de ekkor is számíthattak egymásra. Az államtitkár példaértékűnek nevezte, ahogy az idősek ebben az időszakban is törődtek egymással. Ahogy a haza szolgálatában eltöltött évtizedekben, úgy napjaink megpróbáltatása során is példásan megállják helyüket – szólt az idősekhez a honvédelmi államtitkár, kiemelve: munkájukért köszönet és elismerés illeti meg őket.

A Honvédelmi Minisztérium idősek világnapja alkalmából tartott központi ünnepségén Szabó István honvédelmi államtitkár és Mihócza Zoltán, a Magyar Honvédség Parancsnokságának törzsfőnöke nyugállományú katonáknak, honvédségi alkalmazottaknak, a honvédelem ügye érdekében tevékenykedő időseknek elismeréseket adott át a Stefánia Palotában.