Tömegbaleset az Árpád hídon, legalább húsz autó futott egymásba

Magyarország a V4-ek következő soros elnöke: merre tovább Visegrád?

A mai napon Katowiczeben Orbán Viktor magyar miniszterelnök átvette Mateusz Morawiecki Lengyelország minisztertanácsának elnökétől a Visegrádi Együttműködés soros elnökségét. A magyar elnökség egy olyan időszakban veszi kezdetét amikor a koronavírus-járvány okozta gazdasági károk utáni helyreállítás talán legizgalmasabb időszaka következik, pont ezért a magyar miniszterelnök is ezt jelölte meg kiemelt célként: a visegrádi országok gazdaságának újraindítását. Habár a négy ország gazdasági mutatói így is jobbak az unió nyugati országainak számainál, mégis nem csak ez a kérdés, hanem számtalan más kihívás is jelen lesz a négyesfogat következő fél évének életében: a lengyel kormány jelenleg is rendkívül instabil helyzetben van parlamenti többségét tekintve, míg Magyarországon egy év sincs hátra a következő választásig.