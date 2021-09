Teljesen ellepi a szemét a fővárost – Küldjön fotót a lepusztuló Budapestről!

Megosztás Tweet



Karácsony a mélybe rántja Budapestet. Budapest békeidőben kevés olyan látványos mélyrepülést élt meg, mint napjainkban, Karácsony Gergely főpolgármestersége idején. Miközben a városban élőket egyre inkább fojtogatja az előidézett káosz, Karácsony Gergely zavartalanul építgeti politikai karrierjét. Állandósult dugók, tarthatatlan hajléktalanhelyzet, szemét és elhanyagolt közterületek, na és méhlegelők – ez jellemzi leginkább Karácsony elmúlt két évét. Zavarja, hogy lepusztul Budapest? Küldjön Ön is képeket, videókat, rövid történeteket a pusztuló főváros mindennapjairól a hiradobudapest@mtva.hu e-mail-címre.

Korábbi felhívásunkra továbbra is szinte záporoznak olvasóinktól a képek és a videók, amelyek bemutatják, hogyan romlik napról napra, Budapest állapota.

Rengetek felvételt kaptunk arról, hogy az utóbbi időben szinte ellepi Budapestet a szemét.

Szemét a Nyugatinál (Ovasói fotó)

A VII. kerületben is egyre koszosabbak az utcák (Olvasói fotó)

„Szomorúan tapasztalom, hogy manapság így néz ki minden buszmegálló azon az útvonalon, ahol közlekedek. Minden szemetesből folyik ki a szemét. Karácsony úr erre sem költ” – írta egyik olvasónk, és az alábbi képet mellékelte:

Szintén szemetes buszmegálló, ezúttal a Rákóczi úton:

Az alábbi kép azt bizonyítja, hogy nemcsak a busz, hanem a villamosmegállókban is egyre több a szemét.

Egy másik érdekes felvételt olvasónk hétköznap, nem sokkal reggel 9 óra előtt fotózta a Nagykörúton, nem tudjuk kié lehet ez a szeméttel megrakott, összeeszkábált háromkerekű, mindenesetre rontja a városképet.

Ez a felvétel szintén a Nagykörúton készült:

Egyre több a szemét

Budapest korábban a tisztább európai fővárosok közé tartozott, mára azonban egyértelműen és szemmel láthatóan romlott a helyzet. Ehhez nagyban hozzájárult az a városvezetés döntése, amely egyharmadával csökkentette januárban a közterületi hulladékgyűjtők számát. Nemcsak a főváros, de több ellenzéki kerületi polgármester is hasonló döntést hozott, így egyre nehezebb Budapesten szemetest találni – olyat meg pláne, amiből nem „folyik ki” a hulladék.

Kukából tehát az elmúlt hónapokban ténylegesen kevesebb lett, elszállításra (hiába) váró szemétből viszont több. A kukák leszerelése védhetetlen Karácsonyék részéről, már csak azért is, mert a főpolgármester többek között zöldpolitikusnak (is) hirdeti magát. Zöldpolitikusként azonban a szemét nem zavarja.

Jelentősen romlott a közterületek állapota

A korábban megszokott utcakép Budapestről a baloldali városvezetés hatására gyorsan változott, a szemét és a kosz beépült a hétköznapokba. Egyértelműen megnőtt a közterületeken lévő hajléktalanok száma, és megjelentek a bűnözői csoportok, valamint a koldusmaffia is a tereken. Egyre nagyobb számban és egyre inkább a város centrumában kénytelenek a kialakult helyzettel szembesülni a budapestiek.

A parkok sem mentesülnek a hajléktalanoktól, így kiszorulnak a családok és a feltöltődésre vágyók a város zöld területeiről. Korábban is volt hajléktalanprobléma Budapesten, de Karácsony városvezetése alatt egészen más dimenziók nyíltak meg e kérdésben. Budapest patinás helyszínein is állandósultak a részegek és a drogosok. Az Astoria, Deák tér, Batthyány tér, Széll Kálmán tér, Móricz Zsigmond körtér, Gellért-hegy környéke mára alig különbözik az Örs vezér téren tapasztalt kriminális helyzettől.

A főváros pedig a fellépés és a probléma kezelésének hiányával egyértelműen bátorítást ad a közterületen való élésre, holott az senki érdekét sem szolgálja, a hajléktalanokét aligha.

Állandósultak a dugók

A drasztikus visszalépést a közlekedés is kénytelen elszenvedni. A fővárosban állandósultak a dugók. Minden a nagykörúti biciklisávokkal kezdődött, amelyek miatt egysávosra szűkült Budapest egyik legforgalmasabb főútvonala. Minderről Karácsony a veszélyhelyzetet kihasználva egy személyben döntött.

Mindez nem lehetett, nem lehet véletlen, hiszen Karácsony a megválasztása előtti hónapokban arról beszélt, hogy ki akarja szorítani az autósokat Budapestről. Ezt a szándékot erősíti a Gyurcsány-párti Manhalter Dániel elszólása, miszerint „a baloldalon teljes az egyetértés abban, hogy az autósokat ki kell szorítani a fővárosból”.

Ezért ténylegesen mindent meg is tesz a baloldali városvezetés. Karácsonyék kaotikus állapotokat teremtettek a párhuzamosan folyó beruházásokkal. Dugókba taszították a Budapesten közlekedőket, amit környezetvédelemmel aligha lehet magyarázni, hiszen a dugóban veszteglő autók károsanyag-kibocsátása sokkal nagyobb, mintha normálisan lehetne haladni.

A főpolgármester csak jelentős csúszás után indította el a korábban már előkészített felújítási programot a Blaha Lujza téren. A Lánchíd felújítása szintén jelentős csúszással kezdődött el, a koronavírus-járvány alatti kisebb közlekedési terhelést így nem sikerült kihasználni. A megkésett felújítás miatt a Hegyalja út közlekedése is változott, természetesen az autók kiszorításával és a lámpák újrahangolásával.

Nyár végére teljesen kaotikus állapotok alakultak ki Budapest közlekedésében, amelyre már Karácsonynak is reagálni kellett.

Szálljon ki a kocsiból, és gyalogoljon! – üzente Karácsony Gergely főpolgármester azoknak, akik a dugókban rostokolnak. Az üzenetet kevésbé értékelték a fővárosiak, így most kármentésbe kezdtek Karácsonyék, de azt is sután. Egymásnak ellentmondó intézkedésekkel próbálják enyhíteni az általuk előidézett helyzetet, így például most a villamosok belassításában látták meg a megoldást.

Jellemző a helyzetre, hogy a megoldásnak szánt intézkedéscsomag sem az autósoknak, sem a gyalogosoknak, sem a bicikliseknek nem tetszik.

Méhlegelők

A jól érzékelhető káoszt sikerült megfejelni további intézkedésekkel. Karácsonyék méhlegelőnek minősítettek számos olyan zöldfelületet, amelynek gondozásával felhagytak a méhekre való hivatkozással. Virágos rétek helyett derékmagasságig érő gazzal terített területek alakultak ki, és ez joggal háborította fel azokat, akik gondozott, a biodiverzitást szolgáló területeket vártak Karácsonyék méhlegelőitől. Ehhez kapcsolódik az a teljesen elképesztő ötlet, miszerint Budapesten juhlegelőket is kialakítanának.

