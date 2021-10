Színjáték volt az előválasztás, Gyurcsány rég leoszthatta a lapokat

Gyurcsány Ferenc felesége nyerte a miniszterelnökjelölt-jelölti versenyt a baloldali előválasztáson. Az M1-nek nyilatkozó elemző szerint ez nem meglepetés, hiszen Gyurcsány Ferenc az elmúlt években maga alá gyűrte a teljes ellenzéket. Reagált a Fidesz is, a kormánypárt is úgy látja: mindegy is ki lesz végül a befutó, a végén úgyis Gyurcsány marad – közölte az M1 Híradója.