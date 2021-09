Őszöd’15 – Rákay Philip: Gyurcsány morális és politikai értelemben is egy odakozmált ember

Megosztás Tweet



15 év, 15 gondolat az őszödi beszédről! A hirado.hu-nak 15 közéleti személyiség fejtette ki a véleményét arról, hogy milyen hatást gyakorolt Magyarországra Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnök 2006-os hazugságbeszéde. Rákay Philip kommunikációs és médiaszakember, producer Őszöd tragédiáját abban látja, hogy a hazugságaival lebukott Gyurcsány a mai napig tényezőnek számít és nem tűnt el a közéletből.

„Vannak olyan mozzanatok az ember életében és közös történelmünkben is, amelyeket nagyon nehéz elfelejteni. Az őszödi beszéd kirobbanásának pillanata is ilyen” – mondta el Rákay Philip. A kommunikációs és médiaszakember elárulta, hogy éppen az autójában ült, amikor a felesége fölhívta, hogy azonnal kapcsolja be a rádiót, ahol éppen az őszödi beszéd kiszivárgott részleteit sugározták.

„Annyira megdöbbentett az akkor hallott beszéd részlete, hogy az első gondolatom az volt: ez nem létezhet, ez biztosan valami hamisítvány” – fogalmazott Rákay Philip. Az első sokk után viszont az fogalmazódott meg benne, hogy

egy olyan embernek, aki így beszél az országáról, ilyen jelzőket használ miniszterelnökként a hazájával kapcsolatban, cinikusan elmondja, hogyan verték át az országot és az Európai Uniót különböző hamisított adatokkal, soha többé nem lehet helye a közéletben és mindenféle gondolkodás nélkül le kell mondania.

„A mai magyar közélet talán legnagyobb tragédiája, hogy Gyurcsány nemhogy nem tűnt el örök időkre a közéleti süllyesztőben, hanem mára ő lett az egyesült baloldal első számú vezetője” – fejtette ki a szakember. Elmondta, hogy bár Gyurcsány nincs a kirakatban de ő az, aki „kesztyűbábként rángatja az előválasztásnak nevezett bohózat minden egyes szereplőjét”. Rákay kitért arra is, hogy Gyurcsány előbb felfalta egykori saját szocialista pártját, majd a „reformkomcsiktól a reformnácikig mindenkit magába olvasztó” formációt hozott létre.

„Tragédia, hogy egy morális és politikai értelemben ennyire odakozmált ember a mai napig fontos tényező lehet, s meghatározhatja a magyar közélet és közbeszéd hangulatát, stílusát és ha újra a hatalom közelébe keveredne, ismét veszélybe sodorná Magyarország stabilitását és mindannyiunk jövőjét.

Ez szerintem önmagában nonszensz” – hangsúlyozta Rákay Philip.

Rákay Philip kommunikációs és médiaszakember az M5 „Ez itt a kérdés” című műsorának 2021. szeptember 27-i adásában.

Őszöd’15 – Bese Gergő: Az őszödi beszéd egy olyan lebukás, amit hiába próbálnak megmagyarázni

Bese Gergő atya szerint a beszéd egy olyan lebukás, amit bárhogy próbálnak megmagyarázni, valójában a nép félrevezetése volt.

Őszöd’15 – Balázs Péter: A véleményem lesújtó, az őszödi beszéd minden szegmensében felháborító

A színművész szerint a legfelháborítóbb az, hogy ma „ez a hazug társaság az ország vezetésére ácsingózik”.

Őszöd’15 – Nagy Feró: Olyan, mintha csak mi, idősebbek emlékeznénk az őszödi beszédre

A zenész azt mondta, hogy amikor először meghallotta a beszédet, nem akarta elhinni, hogy igaz lehet.

Őszöd’15 – Bayer Zsolt: Lelepleződött a mindenre képes, aljas politika és annak képviselője

Az újságíró szerint alapvetően változtatta meg a beszéd a magyar politikai életet, a magyar belpolitikát.

Őszöd’15 – Dopeman: Gyurcsány történelmi bűnt követett el

Pityinger László, azaz Dopeman szerint Gyurcsány csupán arra jó, hogy „legyaluljon” egy ellenzéki közösséget.