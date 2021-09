Folytatódik a vasúti alagút tervezése, nyert a BFK uniós pályázata

Megosztás Tweet



A kormány határozatban biztosította a szükséges önrészt, így már biztos: egymilliárd forint európai uniós forrásból megkezdődhet a Duna alatti vasúti alagút környezeti hatásvizsgálata és az ahhoz kapcsolódó műszaki vizsgálat – közölte a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója.

Vitézy Dávid azt írta, az Európai Bizottság álláspontja szerint a budapesti vasúti alagút projektjavaslata nagyon jó minőségű, szilárd alapokon nyugvó, logikus és jól előkészített.

A vezérigazgató hangsúlyozta, a vasúti alagút megépítéséről nem született még végleges kormányzati döntés, a részletes előkészítés, a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése épp azért szükséges, hogy a költségek és hasznok pontosan felmérhetők és megvitathatók legyenek, a következő években ez alapján pedig megalapozott döntést lehessen majd hozni egy ilyen, évszázados jelentőségű vasútfejlesztésről.

Vitézy Dávid a Facebook-oldalán jelezte azt is, a BFK közös uniós pályázatot adott be az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, a tárca a Budapestre nyugatról, Bécs, Prága, Berlin irányából befutó nagysebességű vasút (NSV) előkészítésének folytatására nyert el forrást, az osztrák partnerekkel közösen kitekintve a bécsi Schwechat repülőtér keleti irányú bekötésére is hazánk felől.

„Tehát Brüsszelből nézve is épp olyan fontos, a közös klímacélokat is szolgáló fejlesztés a tagországokat a légi közlekedéssel versenyképesen összekötő majdani nagysebességű vasút, mint az annak budapesti átvezetését szolgáló, illetve regionálisan az egyéni autós közlekedéssel versenyző budapesti elővárosi vasúti hálózat mennyiségi és minőségi kibővítését jelentő alagút előkészítése” – írta közösségi oldalán Vitézy Dávid.

Közölte azt is, a Kelenföld és a Nyugati pályaudvar közötti vasúti alagút kitalálása, előkészítése 2020 novembere óta folyik, akkor írták alá a szerződést a magyar-svájci-holland-brit tervezőcsapattal a részletes műszaki vizsgálatokra és a megvalósíthatósági tanulmányra.

