Vajon mire van szükség az új szokások kialakításához?

Hogyan válhatunk önmagunk legjobb verziójává? –Jen Sincero amerikai sikercoach most megmutatja számunkra. Szokásromboló és -kialakító kalandra hív, amelynek során friss perspektívákkal szolgál a leghatékonyabb önfejlesztési folyamatokhoz. Ennek egyik legjelentősebb titka, hogy olyan gondolatokat kell tudatosan behívnunk, amelyek összhangban állnak azzal, ahova el akarunk jutni. Ez ugyanis a leghatalmasabb erő, amelyet birtokolhatunk – teszi hozzá.

A szerző a szokásromboló és -kialakító komplex pszichológiai folyamatot leegyszerűsítette, és praktikus, napi szinten is gyakorolható ajánlásokká formálta. Ennek keretében elsőként röviden elmagyarázza, mik is azok a szokások, és hogyan működnek. Segít beazonosítani a már berögzült jó és rossz szokásainkat, megmutatja, melyektől kellene megszabadulni, és milyen új szokásokat lenne érdemes felvenni. Ezt követően pedig azt is világossá teszi, kivé kell válnunk, hogy mindezt véghez is tudjuk vinni.

A szokások szuperhőseinek titkos fegyverei a vagány határok! A felesleges drámák egyik fő oka az, hogy rosszak a határaink – hívja fel figyelmünket Jen Sincero. Személyiségünk egyértelműen kijelölt határai mindenkinek jót jelentenek. A neheztelés, a kimerülés, a bűntudat, a kötelezettség, a passzív-agresszív magatartás senkit sem visz előre. A szokások és a határok megváltoztatásához viszont bátorságra, vagányságra és egy jó nagy adag önszeretetre is szükség van. Fontos látni, hogy ha mások igényeire nemet mondunk, azzal nem velük szemben vagyunk gonoszak, hanem egyszerűen csak magunkkal bánunk jól. Minél ügyesebben állítunk fel egészséges határokat, és minél jobban képesek vagyunk magunk is mások határainak tiszteletben tartására, annál könnyebb, sikeresebb és vidámabb életünk lesz – és mindenki másnak is környezetünkben. Ahogy haladunk előre a kijelölt új szokások kialakításának folyamatában, már azzal a képességgel, hogy mesterien meghúzunk bizonyos szükséges határokat, pont a kitartásunkat erősítjük.

A kötet egyik konklúziója, hogy a jó szokások kialakítása nem arról szól, hogy tökéletesek leszünk, hanem arról, hogy még inkább azzá válunk, akik vagyunk, kiterjesztve személyiségünk pozitív aspektusait. Mindeközben pedig engedjük meg magunknak, hogy azt tegyük és azzal rendelkezzünk, ami felvillanyozza a szívünket. Gyakoroljuk azt is, hogyan kell megbocsátanunk magunknak esetleges kudarcaink miatt, énünk teljes szeretete ugyanis az egyik legfontosabb szokás, mely hozzájárul a fentiek megvalósításához.

Jen Sincero amerikai előadó a világ egyik legkeresettebb motivációs trénere és a New York Times Magazin egyik legnépszerűbb szerzője.

