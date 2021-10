Matolcsy György: Az Európai Unió ázsiai gazdaságai

Ruchir Sharma helyesen állapítja meg, hogy Kelet-Európa a világgazdaság jelenleg legaktívabb területe (FT, 2021. szeptember 13.).

A három nagyobb gazdaság – Lengyelország, Magyarország és Románia – nagyon közel van az IMF által megállapított, a fejlett gazdaságokra jellemző küszöbértékhez, amely 17.000 amerikai dollárt meghaladó, egy főre eső jövedelmet jelent.

Ezzel a formálódó regionális sikertörténettel megismétlődni látszik az ázsiai „tigrisek” és egyes kitűnő kínai megapoliszok korábbi teljesítménye. Mindegyiknél hasonló mintát látunk. Magasan képzett, illetve szakképzett munkavállalóiknak köszönhetően ezek a gazdaságok megtalálták a tartós növekedés bevált kulcsát: a gyártási képességet.

Emellett, hasonlóan a kelet-ázsiai tigrisekhez és sárkányokhoz, a kelet-európai országok is regionális klasztert alkotnak. Nagyon közel vannak Európa legerősebb gazdaságához, Németországhoz, vagyis a német exportgépezeten keresztül részt vesznek a globalizációban.

Mégis mindig kihívás fenntartani a lendületet egy (Magyarország esetében), vagy két (Romániában), vagy akár három (Lengyelországban) sikeres évtized után. Pontosan ezért van nagy szükség a versenyképességet és az intézményi hatékonyságot célzó további strukturális reformokra.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Válasz a „The rise of eastern Europe is a forgotten development success story” (Kelet-Európa felemelkedése – egy elfeledett fejlődési sikertörténet) c. cikkre.