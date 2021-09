Gulyás Gergely: A gazdasági növekedés biztosan eléri az 5,5 százalékos szintet, így a családok megkaphatják az adó-visszatérítést

Megosztás Tweet



A tél előtt mindig izgalmas kérdésként szereplő nemzetközi gázszállítási szerződések kiválóan sikerültek: a magyar kormány 10+5 évre kötött megállapodást a gázszállításról. Ennek köszönhetően a hazai fogyasztók továbbra is a legkevesebb gázszámlát fogják fizetni egész Európában.

A családok adó-visszatérítésének nem lesz akadálya

A tegnapi ülésén a kormány az aktuális gazdasági helyzetről tárgyalt. A pénzügyminiszter tájékoztatása szerint olyan forgatókönyv nem lehetséges, ami azt mutatná, hogy az ország ne érné el az éves 5,5 százalékos gazdasági növekedést.

A visszatérítés értékhatára a 2020. decemberi, a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott, teljes munkaidőben alkalmazásban állókra vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset tizenkétszerese - közölte.

„Azt tudjuk mondani a Pénzügyminisztérium tegnapi számai alapján, hogy a növekedés az 5,5 százalékot biztosan meg fogja haladni, de akár a 7,5 százalékot is elérheti” – mondta.

Hozzátette: ebből az következik, hogy minden 18 év alatti gyermeket, illetve iskolába járó gyermeket nevelő család mindkét szülője vissza fogja kapni az átlagjövedelem szintjéig a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadóját. Ezt az államkincstár visszafizeti a jövő év elején.

A legolcsóbb gáz Európában Magyarországon lesz

A kormány meghallgatta a külügyminisztérium beszámolóját a gázmegállapodásról. A magyar kormány 10+5 évre kötött megállapodást a gázszállításról. Ennek köszönhetően a fogyasztók továbbra is a legkevesebb gázszámlát fogják fizetni egész Európában. A megállapodás jelentősége azért is kiemelkedő, mivel az energiára több éves csúcsot értek el.

Évi 4,5 milliárd köbméternyi gáz érkezik a déli és az osztrák útvonalon.

Elmondta, a most megkötött szerződés lényegesen kedvezőbb, mint az 1995-ben aláírt, most lejáró gázszerződés alapján a magyar államot terhelő fizetési kötelezettség volt.

Felidézte, hogy az elmúlt évek magyar kormányzati intézkedéseinek köszönhetően 2013 óta átlagosan 25 százalékkal csökkent a földgáz, az áram és távhő ára Magyarországon, még inflációt követő emelést sem engedett a kabinet.

Ennek köszönhető, hogy ma a magyar fogyasztók Európába az egyik legalacsonyabb háztartási energiaárakat fizetik – mondta.

Kifejtette: jelenleg a magyar fogyasztók a negyven százalékát fizetik annak, mint amennyit a jelenlegi európai áramár alapján kellene fizetniük. Szerinte ezt az teszi lehetővé, hogy előnyös szerződést tudtak kötni energiabeszerzésre, döntően és legnagyobb mértékben Oroszországgal, valamint Magyarországnak jelentős mértékben sikerült gázt raktároznia.

Hozzátette: Magyarország ma az uniós tagállamok sorrendjében a hetedik a tárolt gázmennyiséget nézve, a tárolt üzemi gázmennyiség a tározók 83 százalékát kitölti.

Megjegyezte, a gáztározókat is ez a kormány vásárolta vissza.

Ha az ellenzéknek az a sokat hangoztatott vágya valóra válna, hogy a magyar emberek a világpiaci áraknak megfelelően kéne fizessenek az energiaellátásért, akkor egy átlagos háztartás 386 ezer forinttal többet kellene fizetnie egy évben.

A koronavírus ellen csak a vakcina a megoldás

A beoltottak száma 5 884 183, közülük 5 640 410-en már a második oltást is megkapták, 742 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. 546 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 822 072-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 6 beteg, így az elhunytak száma 30 185-re emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 784 539, az aktív fertőzöttek száma pedig 7348. 529 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 81-en vannak lélegeztetőgépen – mondta. Továbbra is azt tudják mondani, hogy az egyetlen megoldás a vakcina felvétele. Továbbra is van annyi vakcina, hogy mindenki megkaphassa a harmadik oltást is.

Kormányülés élesre töltve

Csütörtökön Hajmáskéren lesz kihelyezett kormányülés hadgyakorlattal egybekötve, a német féllel.

Egy gyűlöletverseny zajlik a baloldalon, ez pedig az előválasztás. Mindazok a megnyilvánulások, amelyek direkt agressziót jelentenek, távol állnak a kormánytól, és az ilyen megnyilvánulásokat teljes mértékben elítélik – válaszolta egy kérdésre Gulyás Gergely.

Az új német vezetéssel is jó kapcsolatokra számítanak

A német választási eredményekre reagálva elmondta, elfogadják és tiszteltben tartják a német állampolgárok választását, és bíznak benne, hogy a jövőben Magyarország és Németország hatékonyan tud majd együttműködni és párbeszédet folytatni.

Gulyás bízik benne, hogy az államközi kapcsolatokban higgadt és normális párbeszéd lesz az új német kormánnyal.

Az előválasztás színjáték, tehetséges és kevésbé tehetséges színészekkel

A választásra jogosultak 7-8 százaléka vett részt a verseny nélküli előválasztáson, legalább ennyi ellenzéki szavazó biztosan van az országban – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Ezt a színjátékot tehetséges és kevésbé tehetséges színészek játsszák – tette hozzá. Egy másik kérdésre azt mondta, hogy egyelőre nem lehet megmondani, lesz-e megállapodás a helyreállítási alapról.

A maszkhasználatról mindenki szabadon dönthet

Az eddigi adatok alapján a világ minden országában kiderült, hogy az oltottak és az oltatlanok esetében hatalmas a különbség a halálozás és a súlyos megbetegedés területén. Elmondta, a tömegközlekedés fenntartói döntenek a maszkhasználatról, de egyelőre mindenki szabadon dönthet arról visel-e maszkot, vagy nem.

Az online oktatástól a gyerekek átoltottsága védhet

Már 50 százalék fölött van a 12-15 év közöttiek beoltottsága. Ennek köszönhetően nem kell azzal számolni, hogy visszaállna az a helyzet, hogy megfertőződés miatt egy-egy osztálynak, iskolának át kéne állnia online oktatásra. Ehhez az is hozzájárul, hogy a tanárok több mint 80 százaléka felvette az oltást.

A miniszter is aláírta a „stop petíciót”

Gulyás Gergely is aláírta a Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! petíciót. Szerinte az aláírásgyűjtés egy figyelemfelhívás arra, hogy a jelenlegi kormány és a múlt között kell választani, a petíció címzettje a magyar baloldal, aminek a vezetője Gyurcsány Ferenc.

Újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, a Szent János Kórház felújítása jelenleg is zajlik, a renoválási munkálatok a következő hónapokban, várhatóan februárra véget is érnek.

A budapesti közlekedési helyzet kapcsán Gulyás közölte, két éve van új vezetés, és egyre nagyobb a káosz, a dugók és a szemét. Rendkívül hátrányos, hogy a főpolgármester nem a feladatával foglalkozik.

A címlapfotó illusztráció.