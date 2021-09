Kocsis Máté: Nincs két baloldal

Megosztás Tweet



Erőszakos, fenyegetőző társaság. Újra hazudnak, provokálnak és uszítanak. Semmit sem változtak – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője azután, hogy a hétvégén felkerült az internetre egy felvétel arról, ahogy Gyurcsány Ferenc egy debreceni kampányrendezvényen fenyeget egy férfit. A DK elnöke szerint semmi más nem történt, csupán rendreutasított valakit – közölte az M1 Híradója.



Futótűzként járta be a sajtót a Gyurcsány Ferencről készült felvétel. A volt miniszterelnök pártja debreceni fórumán ujját agresszíven egy férfi mellkasának szegezve, közvetlenül az arcába hajolva szólította fel arra, hogy fogja be a száját. „Azt javaslom magának, hogy nagyon gyorsan fogja be a száját és viselkedjen rendesen. Megértette?”

Gyurcsány Ferenc szerint semmi más nem történt, csupán rendreutasított valakit. A DK elnöke viselkedését azzal magyarázta, hogy többen durva eszközökkel megpróbálták megzavarni a rendezvényt. „Kiabáltak, káromkodtak, és melegebb éghajlatra küldték el a mieinket, akikkel beszélgetni akartunk.”

Ne mutogassál drága fiam, mert előbb-utóbb a magas vérnyomástól agyvérzésed lesz – Gyurcsány Ferenc többször is kiszólt a neki nem tetsző véleményt nyilvánító demonstrálóknak.

„Menjenek el orvoshoz, aztán ha meggyógyultak, jöjjenek vissza, egy ilyen polgári beszélgetésre. Jó, kollégák? Egyébként pedig sipirc” – üzent a bukott kormányfő.

A fórum résztvevői is indulatosan sértegették az ellenvéleményeket képviselőket.

„Erőszakos, fenyegetőző, szétszakító, hamis társaság” – reagált közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint nem ez az első eset, hogy a baloldali politikusok agresszív viselkedésről adnak tanúbizonyságot.

A kormánypárti politikus emlékeztetett: Gyurcsány Ferenc nemrég a parlament falain belül is börtönnel fenyegetőzött. A baloldali képviselők pedig 2018 decemberében erőszakos eszközökkel akadályozták az Országgyűlés munkáját.

Az ezután szervezett egyik kormányellenes demonstráción Fekete-Győr András, a Momentum elnöke (jelenleg miniszterelnök-jelöltje) füstgránátot dobott a rendőrökre.

A baloldali miniszterelnök-jelöltek közül a jobbikos Jakab Péter nemrég egy építőipari munkással beszélt indulatosan, pusztán azért, mert a férfi jelezte neki, hogy a politikus forgatása miatt nem tudja végezni a munkáját.

A szintén miniszterelnök-jelölt Karácsony Gergely az M1 riporterével személyeskedett, amikor az újságíró kérdéseket tett fel neki.

Kocsis Máté a Facebookon ezekre a megnyilvánulásokra reagálva úgy fogalmazott, hogy „mind olyanok, mint a vezérük”. Hozzátette: nincs két baloldal, amikor ők kormányoztak, tönkretették és eladósították az országot, átverték a magyarokat. Ma újra hazudnak, provokálnak és uszítanak.