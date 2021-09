Gyurcsány receptje alapján építené le az oktatást Fekete-Győr András

Megosztás Tweet



Tömeges iskolabezárást tervez Fekete-Győr András. A Momentum miniszterelnök-jelöltjének a Mérce Facebookon közzétett vitaműsorában hangoztatott elképzelései kísértetiesen hasonlítanak a Gyurcsány-kormány intézkedéseihez, amelynek eredményeképpen több száz településen szűnt meg a helyi iskola – írja a Magyar Nemzet.

Fekete-Győr a műsorban úgy vélte, hogy „jelenleg túl sok az iskola Magyarországon és túl kevés a tanár”. Ezért a Momentum-elnök megszüntetné az általa ramaty minőségűnek nevezett „falusi iskolák” felső tagozatos képzéseit, amelyeket a járásközpontokba tenne át, mert szerinte csak ott van angol- és informatikatanár, valamint „európai uniós ismeretet” oktató szakember – olvasható a cikkben.

Azonban Fekete-Győr később elismerte, európai viszonylatban hazánkban nem sokkal kevesebb a tanár, mint máshol, sőt itthon tíz gyerekre több tanár jut, mint például a dánoknál vagy a franciáknál.

Erre válaszul a pártelnök beszélgetőpartnerei megjegyezték, hogy ez az elképzelés jelentős pluszterhet róna a szülőkre.

A Magyar Nemzet cikkében emlékeztet: amellett, hogy 2007-ben és 2008-ban Gyurcsány Ferenc kormánya több mint 381 településen vonta meg a diákoktól a helyben tanulás lehetőségét, mintegy tizenötezer tanárt is elbocsátottak, s egyhavi teljes bért is elvettek a pedagógusoktól. Ezenfelül pedig százmilliárdokat vontak el az oktatástól, a településeket pedig 1300 milliárdos adósságba hajszolták az általuk „megreformált” oktatási rendszerrel. Közel háromszáz óvodát is bezártak, s nagyjából 1200 óvónő veszítette el a munkahelyét.

A címlapfotón: Fekete-Győr András, a Momentum elnöke (Fotó: MTI/Illyés Tibor)