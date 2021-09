Fidesz: Nem szabad hozzányúlni a családtámogatásokhoz

Megosztás Tweet



Aki azt gondolja, hogy a családtámogatásokhoz nem szabad hozzányúlni, azokat nem lehet elvenni a magyar családoktól, az írja alá a Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! petíciónkat – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója kedden az MTI-nek is megküldött videóüzenetében.

Hollik István kijelentette: a Fidesz-KDNP-kormány az elmúlt bő 11 évben egy Európában is egyedülállónak számító családtámogatási rendszert épített ki, ennek számos eleme van a családi adókedvezménytől egészen az otthonteremtési támogatásig. Magyarország ma Európában egyedülálló módon a GDP 5 százalékát fordítja családtámogatásokra.

„Sokszor mondjuk, hogy meg kell állítani a baloldalt, és hogy miért kell megállítani? Azért, mert Karácsonyt Gergelyt és a saját feleségét maga elé tolva az a Gyurcsány Ferenc akar visszatérni a hatalomba, aki a megszorításokra építette a politikáját és a gyermekesektől, a családosoktól is elvette azokat a támogatásokat, amelyek nekik korábban jártak. És ne legyünk naivak, hogy ha egyszer már megtették, elvették a családok támogatását, most újra ezt megtennék” – fogalmazott Hollik István.

Kifejtette: kormányzása alatt a baloldal teljesen megsemmisítette az első Orbán-kormány által bevezetett családtámogatásokat; eltörölték a családi adókedvezményt, megszüntették az otthonteremtési támogatásokat, ezzel devizahitelbe kényszerítve a családok százezreit és még a hároméves gyest is elvették az édesanyáktól.

Nincs kétség, hogy ezt most is megtennék, hiszen a programjaikban is ez szerepel – tette hozzá.

Van, amelyik baloldali párt csak megkurtítaná a családi adókedvezményeket, van, aki teljesen el is venné azt a családoktól. Sőt, Gyurcsányék még többet vennének el a gyermekesektől, mert a baloldal végrehajtaná a migránsok betelepítését, és a migránsok betelepítésének a költségét azt a magyar családokkal fizetnék meg – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

„Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen! Ne hagyjuk, hogy a gyermekesek családtámogatását bármi veszélybe sodorja! Aki azt gondolja, hogy a családtámogatásokhoz nem szabad hozzányúlni, azokat nem lehet elvenni a magyar családoktól az, kérjük, írja alá a Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! petíciónkat!”