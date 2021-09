Nyilvános megtérés a szexuális kisebbségekhez, avagy baloldali vita a gyerekvédelmi törvényről

Kedden zárul az ellenzéki előválasztás. Az első nap számítógépes összeomlása miatt hosszabbították meg a határidőt a szervezők. A miniszterelnök-jelöltek az LMBTQ-val kapcsolatban is elmondták a véleményüket egy tévévitában. Dobrev Klára és Karácsony Gergely is eltörölné a gyermekvédelmi törvényt. Jakab Péter pedig arra tett ígéretet, hogy az általa vezetett kormány nem gyűlölné a szexuális kisebbségeket, miközben néhány éve még aberráltnak nevezte a melegfelvonulás résztvevőit és egy b-vel kezdődő négy betűs jelzővel is sértegette őket – számolt be az M1 Híradója.