Hétfőtől újra barátkozhatunk az esernyőinkkel

Megosztás Tweet



Kontinensünk keleti tájain és a nyugati partoknál nem unatkoznak a meteorológusok, hiszen a kialakult ciklonok miatt összességében változékony időjárásra számíthatunk – jelentette be az Országos Meteorológiai Szolgálat. Zivatarokkal, sok esővel indul a jövő hét, ezzel együtt a meleg is mérséklődik. A hét második felében a maximumok már többfelé 20, a minimumok pedig 5 Celsius-fok alatt alakulnak.

Közép-Európában, a Földközi-tenger nagyobb részén és Skandináviában viszont nyugodt idő honol majd: az őszi, hűvös, helyenként ködös hajnalt az átlagosnál melegebb délután követi.

Hazánk időjárására a következő másfél nap során a korábban említett légörvény lesz hatással, jelentős változásra számíthatunk: vasárnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz kevés gomoly és fátyolfelhővel. Éjjel a Dunától keletre jobbára felhőtlen marad az ég, a Dunántúlra nyugat felől felhőkaréj húzódik. Az éjszaka második felében a Dunántúlon (esetleg a főváros térségében is) már zápor, zivatar kialakulhat. A csapadék helyben is képződik.

Hétfőn az ország délnyugati kétharmadán felhős idő várható, gomolyfelhő-képződéssel, azonban délelőtt még a Dél-Dunántúlon is sokat süthet a nap. Ott összességében többfelé számíthatunk csapadékra, kisebb körzetekben jelentős mennyiséggel. Eleinte az északi megyékben, középső országrészben, később ettől délebbre is kialakulnak záporok, zivatarok, illetve eső is. Nagy bizonytalanság mellett a Dunántúlon lokálisan több 10 mm is hullhat.

Az északkeleti megyékben viszont késő délutánig a napsütés dominál. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 28 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb.

A címlapfotó illusztráció.