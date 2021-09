Palkovics László: az innováció nem zárja ki a környezetvédelmi szempontokat

Megosztás Tweet



A kormány kiemelt szempontnak tekinti a környezetvédelmet, így a gazdaság növekedését is fenntartható módon biztosítja – mondta az innovációs és technológiai miniszter szombaton Budapesten, az „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás nemzetközi csarnokának megnyitóján.

Palkovics László hangsúlyozta, hogy az innováció nem zárja ki a környezetvédelmi szempontokat, hiszen lendületet ad az alkalmazkodáshoz, amit a világ folytonos változása megkövetel. Magyarország a legutóbbi kihívásokra is megtalálta a választ, hiszen gazdasági teljesítménye már az idei első fél évben meghaladta a járvány előtti szintet, miközben a világgazdaság a becslések szerint csak 2022 végére lesz erre képes – fűzte hozzá.

A tárca vezetője a fenntartható belföldi növekedést elképzelhetetlennek tartja fejlett technológiára építő, magyar tulajdonú vállalkozások nélkül. Újítási készségük – mint mondta – ma még elmarad az elvárható szinttől, a kormány ezért kiemelten ösztönzi a vállalkozói együttműködéseket az egyetemekkel, kutatóintézetekkel. A tudomány és a gazdaság együttes ereje jelentősen javíthatja a versenyképességet és az eredmények már látszanak, hiszen Magyarország a válság alatt is előrébb lépett a nemzetközi innovációs rangsorban – tette hozzá.

Palkovics László hangsúlyozta, hogy a kutatási-fejlesztési támogatások

több mint a kétszeresére nőttek 2010 óta, csak az idén 182 milliárd forint a keretösszeg.

A növekedés fenntarthatóságáért sok kihívással kell megküzdeni, és ehhez bátor újításokra van szükség. A miniszter bízik abban, hogy a világkiállításból is születnek olyan ötletek, amelyek közelebb visznek a környezetvédelmi célokhoz.

Philipp Harmer, a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (International Council for Game and Wildlife Conservation - CIC) alelnöke lenyűgözőnek nevezte a világkiállítást. Elismerően emelte ki, hogy a rendezvény a vadászatot nem önmagában, hanem mint a természetvédelem fontos eszközét mutatja be, amely hozzájárul az élővilág megőrzéséhez.

„A nemzetközi szervezet megtiszteltetésnek érzi, hogy részese lehet az erről szóló, három hetes szakmai rendezvénynek, a World Conservation Forum (WCF2021) programjainak a nemzetközi csarnokban” – fűzte hozzá Harmer.

Kovács Zoltán, a rendezvény megvalósításáért felelős kormánybiztos a WCF2021 létrehozását azzal indokolta, hogy szükség van a környezeti-ökológiai tapasztalatok, nézőpontok bemutatására a rendezvényen belül, hiszen – mondta korábbi szóvivői munkájára utalva – nem elég pusztán jól kitalálni, vagy megvalósítani valamit, el is kell tudni mindezt mondani.

Reményei szerint a következő három hétben a világkiállítás magyar és a külföldi vendégei is tartalmas előadásokat, eszmecseréket hallhatnak a környezetvédelemről, fenntarthatóságról, a megújuló természeti erőforrásokról és más kihívásokról.

A címlapfotón a Magyar Állami Népi Együttes a Vadászati és Természeti Világkiállítás megnyitóján a Hungexpón (Fotó: MTI/Varga György).