Újabb siker a magyar gazdaság újraindításában

Magyarország Európa egyik legsikeresebb befektetési célországává válik – mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára Debrecenben, a Cosmo Consult IT fejlesztő és szolgáltató központjának átadásán.

Sztáray Péter András felidézte: a kormány a koronavírus-járvány során a rendkívül nehéz globális gazdasági helyzetre azzal válaszolt, hogy beindította minden idők legnagyobb beruházásösztönző programját, aminek eredményeként a második negyedévben a valaha mért legnagyobb mértékben, 17,9 százalékkal bővült a gazdaság, ezzel meghaladva a járvány előtti szintet.

A külügyi államtitkár az egyik legfontosabb iparágnak nevezte a szolgáltató szektort, jelezve, hogy a Cosmo Consult ötven új munkahelyet teremtő debreceni, illetve szegedi szolgáltató központjainak 785 millió forintos beruházási összköltségét 275 millió forinttal támogatja a kormány.

Sztáray Péter András azt mondta, a szektorban foglalkoztatottak 81 százaléka felsőfokú végzettségű, az átlagéletkor 32 év, és 36 idegen nyelven nyújtanak támogatást ügyfeleiknek.

Hozzátette: Debrecen kiemelt terület ilyen szempontból, a város befektetési politikája megtestesülése annak a kormányzati és városvezetői törekvésnek, amely a munkahelyteremtésre és a befektetésekre helyezi a hangsúlyt a járvány késői időszakában is.

Az államtitkár elismerően szólt a helyi közoktatási, szakképzési és egyetemi képzési rendszerről, amely hozzájárul, hogy egyre több magas hozzáadott értéket képviselő iparág települjön a városba.

Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester szerint különösen nagy érték a szolgáltatási szektor Debrecen számára. Emlékeztetett rá, hogy a kétezres évek elején az első gazdasági sikereket éppen a szolgáltatói ágazat megjelenése jelentette a városban.

A szektornak Budapest után Debrecen lett a második legnagyobb bázisa, jelenleg 5100 ember dolgozik ezen a területen a városban - mondta a polgármester.

Budapest és Sopron után Debrecenben, illetve Szegeden nyitja meg új IT fejlesztő és szolgáltató központjait az üzleti informatikai megoldásokat nyújtó Cosmo Consult csoport magyar leányvállalata – jelezte Polocz Anett, a cég magyarországi ügyvezetője.

Rámutatott: a német anyavállalat magyarországi cége jelenleg több mint 130 munkatársat foglalkoztat, a debreceni és a szegedi irodanyitással ötvennel bővül a létszám, de további fejlesztéseket is terveznek.

Polocz Anett bejelentette: elkötelezettek a szakember-utánpótlás nevelésében is, ezért stratégiai együttműködést valósítanak meg a Debreceni Egyetemmel. Az egyetem informatikai képzésének részeként külön kurzus is indult, amelyen speciális IT szaktudást sajátíthatnak el a hallgatók. Hasonló együttműködést terveznek a helyi szakképző-rendszerrel is – fűzte hozzá a cégvezető.

A címlapfotó illusztráció.