„Teljes káosz. Országos összeomlás. Ez ciki” – ilyen kiszivárgott belső üzenetváltások történtek a baloldali előválasztásról az Origo értesülése szerint. A portál által Gyurcsány-show-nak keresztelt akció szombaton indult, de szinte azonnal összeomlott az informatikai rendszer. A szervezők először azt mondták, hogy néhány óra alatt helyreáll a rendszer, de végül két nappal későbbre kellett halasztani a folytatást – hangzott el az M1 Híradójában.



A Párbeszéd vezetői pontosan tudják, hogy nem az óriási érdeklődés és nem is hackertámadás miatt állt le az előválasztásnak nevezett komédia informatikai rendszere, hanem egész egyszerűen képtelenek voltak megszervezni az online szavazást – írta az Origo. A lap szerint erről Karácsony Gergely pártjának vezetői nyíltan írnak saját belső, zárt Facebook-csoportjukban.

Bő egy hete, múlt szombaton indult a Gyurcsány-show legújabb felvonása, az úgynevezett előválasztás. Az online felület azonban az indulás után szinte azonnal összeomlott.

Az üzemeltetők először azt mondták: két órán belül újraindítják a rendszert, de erre csak két nappal később, hétfőn került sor. És azóta is akadozik.

Kiderült viszont, hogy az online felülettel már az indulás előtti napon – a tesztelés során – is probléma volt.

Nem tudták megjavítani, ennek ellenére szombaton elindították a rendszert, kudarc lett belőle.

Ezzel egy időben elindult a magyarázkodás és a felelősséghárítás. Karácsony Gergely kínai szerverekről indított hackertámadásról beszélt, ami mögött a kormánypártokat sejtette.

„Kajak ezt hazudjuk?”

– ezt írta a Párbeszéd vezetőinek zárt Facebook-csoportjába az egyik kommentelő. A csoportnak mintegy 300 tagja van, főleg Karácsony Gergely pártjának megyei és önkormányzati képviselői, valamint rajongóik. A legismertebb tag Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke.

A szombati leállás napján írt bejegyzésekből képernyőmentések készültek, amelyek az Origo birtokába kerültek.

Van, aki azt írta: „Teljes káosz, pár embert tudtunk leszavaztatni 8 óta… Az idő 90%-ában szét van rohadva a rendszer.” „Országos összomlás van” – tette hozzá egy másik kommentelő.

„Le kéne fújni a mai napot” – ajánlotta egy másik párbeszédes, amire volt, aki úgy reagált: „Az nagyon rosszul venné ki magát.”

A kommentekből az is kiderül: a párbeszédesek egymás között azt is beismerték, hogy ezt elrontották. Úgy fogalmaztak: „Ez ciki, be kell vallani, hogy lefagyott.”

Ha a Gyurcsány-show felelősei egy online voksolást sem voltak képesek normálisan megszervezni, akkor, hogy tudnának vezetni egy országot?

– tette fel a kérdést cikkében az Origo, és a lap meg is válaszolja: az önkormányzati tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy sehogy.