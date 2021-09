Egymilliárdos fejlesztés fejeződött be a Debreceni Egyetemen

Megosztás Tweet



Egymilliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással végzett kutatási projekt fejeződött be Debrecenben. A PREMED Pharma Kft. és a Debreceni Egyetem (DE) konzorciuma négy éven át tartó, a szaruhártya és a csontszövet mesterséges pótlására irányuló kutatás-fejlesztési projektet valósított meg a Széchenyi 2020 program keretében, a projekt eredményei a közeljövőben gazdaságilag is hasznosulhatnak – tájékoztatta az egyetem az MTI-t.

A konzorciumi tagok olyan új technológiákat dolgoztak ki, amelyek segítségével megfelelő optikai tulajdonságú transzparens gélek, illetve különleges tulajdonságú bioaktív aerogélek állíthatók elő – közölték.

Ezeknek az anyagoknak az orvosi alkalmazhatóságát állatkísérletekben tanulmányozták úgy, hogy kidolgoztak egy olyan modellt, műtéti eljárást, valamint implantátumot, amellyel megítélhetővé vált a projekt keretében kifejlesztett és szemcse formában gyártott új csontpótló anyag biológiai hatékonysága – írták.

Hozzátették: részletesen vizsgálták, hogy a projektben kifejlesztett csontpótló anyag milyen hatással van a csontgyógyulás és a csontbenövés mértékére, dinamizmusára, erősségére.

Az eredmények igazolták az új csontpótló anyag szöveti integrációt serkentő hatását és immunológiai semlegességét, egyúttal létjogosultságát a hasonló termékek között, amely alátámasztja a projekt sikerességét - olvasható a közleményben. Az eredeti magyar szellemi tőkén és innováción alapuló projekt nemzetközi összevetésben is egyedülálló szakmai bázist hozott létre aerogél alapú intelligens szövetpótló anyagok előállítására és azok in vitro és in vivo vizsgálatára – tették hozzá.

A projekt eredményeként új perspektívák nyílnak új humángyógyászati kezelésekre – zárul az egyetem közleménye.

A címlapfotó illusztráció.