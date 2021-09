Zászlóanyák előtt tisztelegnek idén a Nemzeti Vágtán

Megosztás Tweet



Kisorsolták a 14. Nemzeti Vágta előfutamainak sorrendjét csütörtökön Budapesten. Lázár Vilmos, a vágta elnöke az ünnepélyes sorsoláson az elmúlt évben a koronavírus-járvány miatti korlátozásokkal kapcsolatban elmondta, „a lovassport kötelez, a ló nem olyan sporteszköz, amelyet szögre lehet akasztani, a lónak lételeme a versenyzés. Ezért megpróbáltuk kimaxolni a lehetőségeket, hogy meg tudjuk rendezni a versenyeket”.

Október 2-án és 3-án a lovas megmérettetésen 60 magyarországi és határon túli település lovasa versenghet a leggyorsabbnak járó elismerésért a Hősök tere körül kialakított különleges pályán.

A 2021-es évet elmondása szerint

már most jól láthatóan az elmúlt évtized legsikeresebb éveként zárhatja a lovassport, például a díjugratás, a díjlovaglás, olimpiai és nem olimpiai szakágak.

Hozzátette: „a vágta az amatőröket megcélzó esemény, az ország legnagyobb lovas rendezvénye, amely nagyon széles tömegeket fog meg és olyan márkává lépett elő, amely meghatározója a magyar lovas életnek”.

A Nemzeti Vágtát minden évben a magyar történelem egy kiemelkedő alakja emlékének szentelik.

Idén Zichy Karolina és Zichy Antónia előtt tiszteleg a rendezvénysorozat.

Kedves Gyula történész elmondta, hogy a testvérek úgynevezett zászlóanyák voltak, „a legszenvedélyesebben politizáló dámák, akik 1848-ban a társadalmi összefogás szimbólumává váltak és sokat tettek a nemzeti érzés megerősítéséért”.

Az egy-egy zászló alatt gyülekezők közösségük egy kiemelkedő nőalakját választották zászlóanyává: hogy legyen a zászló alatt harcolók jelképes édesanyja, aki visszavárja őket a küzdelemből és őrködik felettük, mint anya a gyermek felett.

Zichy Antónia gróf Batthyány Lajos felesége, Karolina pedig Károlyi György felesége volt.

Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató kifejtette, idén több újítás is lesz a versenyen. Ezúttal 60 település vesz részt a megmérettetésen. A szombati napon ötfős előfutamokon vesznek részt a lovasok, 2,5 kört futnak a pályán. A 12 előfutam győztese automatikusan középdöntőbe jut, valamint az utánuk következő 12 legjobb időeredményt elért lovas is továbbjut a középdöntőbe, ahol 3,5 kör a táv. Az öt középfutam győztese jut aztán tovább a vasárnap esti döntőbe.

A kishuszár vágtán a korábbi 18 helyett 25 versenyző lovagolhat a Hősök terén.

A Nemzeti Vágta összdíjazása 11,6 millió forint, minden elő- és középfutam győztes nevezője 300 ezer forintot, a döntő győztese ötmillió forintot, 2. helyezettjének nevezője 1 millió forintot, a 3. helyezett nevezője 500 ezer forintot kap.

Az eseményen a korábbi évek hagyományainak megfelelően idén is lesz nemzetközi futam. A fiatal tehetségek számára újra megrendezik a Kishuszár Vágtát, lesz fogatvágta, huszár és hagyományőrző felvonulás, kocsitoló verseny, a nemzeti díszegység bemutatója és visszatér a jótékonysági sztárfutam is. A közönség láthatja többek között a Kassai Lovasíjászat bemutatóját is.

