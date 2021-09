Vucic: Köszönet Orbán Viktornak, amiért mert bátor lenni

Megosztás Tweet



A negyedik Budapesti Demográfiai Csúcs kiemelt témája a család, mint a fenntarthatóság záloga. Az eseményen Aleksandar Vucic szerb kormányfő arról beszélt, hogy a gyerekeinknél nincs fontosabb az országaink jövője szempontjából.

Aleksandar Vucic szerb kormányfő köszönetet mondott Orbán Viktor miniszterelnöknek – akit barátjának nevezett – „amiért mert bátor lenni”.

Kitért a magyar-szerb kapcsolatokra, s úgy fogalmazott, hogy sok energiát fektettek a két ország viszonyának javításába. Aleksandar Vucic azt mondta: Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek nem volt könnyű dolga, de volt elég bátorsága ahhoz, hogy kiváló kapcsolatot építsen ki a szerbekkel. Egy példával érzékeltette a két nép kapcsolatainak megváltozását: „Teljesen mindegy, hogy a magyarok ki ellen játszanak futballban vagy vízilabdában, mi, a szerbek 80-90 százaléka a magyaroknak fog szurkolni” – fogalmazott a szerb elnök.

„Ha kitesznek egy fényképet a közösségi médiába a kedvenc kutyámról vagy cicámról, több lájkot fognak kapni, mint ha kiteszek egy képet a saját gyermekükről. Butaságnak hangzik, de próbálják csak ki! Manapság udvariatlanság a családról, a gyermekeinkről beszélni, mert félő hogy azzal mások lelkébe gázolhatunk. De arról nyugodtan lehet beszélni (a közösségi médiában), hogy milyen új frizurát vágattunk a házi kedvencünknek” – fogalmazott Vucic.

Aleksandar Vucic szerb elnök (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

„Van bármi, ami fontosabb a gyerekeinknél, ami fontosabb lehet az országaink jövője számára?” – tette fel a kérdést Vucic. „A környezetvédelem szintén fontossá vált, ahogy a gáz vagy az energia ára is. Ha kimegyek ebből a teremből, akkor az összes újságíró olyan kérdéseket fog feltenni, amelyeknek semmi közük nincs ahhoz, ami itt elhangzott. Ez azért történik, mert vannak más szereplők, akik – hogy is fogalmazzak – rendkívül tehetségesek abban, hogy megteremtsenek egy sajátos médiakörnyezetet.”

Aleksandar Vucic beszéde végén rámutatott: ha az eddigiek szerint folytatódnak a népesedési ráták Európában, illetve Afrikában, akkor 30 év múlva több lakosa lesz Nigériának, mint az Európai Uniónak, vagy akár az Egyesült Államoknak. Ezért is fontosnak nevezte a budapesti demográfiai csúcstalálkozó megrendezését.

Vucic úgy véli,

a liberális politikai marxizmus arra készteti az embereket, hogy olyan dolgokra figyeljenek, amelyek megváltoztatják az életük egy részét, de ezzel egy másik részét elveszítik.

A jogállamiságra is kitért, amely szerinte olyan kérdéssé vált, amellyel a fegyelmezetlenkedőket meg lehet regulázni. S ha azon a téren teljesülnek az elvárások, akkor a következő téma a klímaváltozás elleni küzdelem, amely valóban Szerbia és Magyarország számára is jelentős kérdés, de tényleg fontosabb ez, mint a népesedés, mint a demográfia, a nemzetek jövője? – fogalmazott Vucic.

„Bőven eljött a cselekvés ideje, hogy reagáljunk arra, ami történik” – hangoztatta Vucic.

Vucic elmondta, hogy a legutóbbi csúcstalálkozóból a szerb kormány nagyon sokat tanult, és több intézkedést is bevezetett, amelyeket a magyar példából merített. Elmondta azt is, hogy már láthatóak ennek eredményei, de ez nem az a terület, amelyen azonnali eredmények várhatóak. A szerb elnök azzal zárta felszólalását, hogy a koronavírus-világjárvány leküzdése után Belgrádban is érdemes lenne találkozót tartani a demográfia témájában.