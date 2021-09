Széchenyi Zsigmond fotói is láthatók lesznek a vadászati világkiállításon

Megosztás Tweet



Gróf Széchenyi Zsigmond vadász-író fényképeiből nyílik kiállítás szeptember 27-én a budapesti Capa Központban.



A fotótárlat az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás részeként látható november 28-ig.

Széchenyi Zsigmond főként Afrikában járt expedíciókon, de Indiába és Alaszkába is eljutott. A magyarországi és európai képek mellett ezeknek a külföldi expedícióknak a képanyagából válogatták a tárlaton látható mintegy 200 fotót – mondta el Virágvölgyi István, a kiállítás kurátora az M1 Ma reggel című műsorban.

Hozzátette: Széchenyi Zsigmond az expedíciókat albumokban örökítette meg, a többezer képet dátummal, a helyszín megadásával és történetekkel is kiegészítette.

A kurátor felhívta a figyelmet Széchenyi Zsigmond gyűjtőszenvedélyére is. Mint mondta, több mint 1300 trófeából álló gyűjteménye a második világháborúban odaveszett, de a 3500-4000 kötetből álló, ritkaságokat is tartalmazó vadászati könyvgyűjteménye megmenekült és a mai napig a Magyar Természettudományi Múzeum különgyűjteményeként kutatható. Szintén itt őrzik az 1960-as évekbeli afrikai expedíciókból származó trófeákat is.

A kurátor felidézte, hogy a monarchiában nemesként nevelkedett grófot 1951-ben kitelepítették Budapestről és a Keszthelyi Helikon Könyvtárban lett állományon kívüli segéderő. A vadász-író-fényképész Széchenyi végül vadászati szaktudása és népszerű művei miatt költözhetett vissza a fővárosba az 1950-es évek végén.

A címlapfotó illusztráció.