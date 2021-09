Matolcsy György: Szabályozásra van szükség, nem központi tervezésre

Max Krahé a fenntartható pénzügyi működés érdekében a központi tervezés mellett érvel (FT, Sustainable capitalism, 2021. július 7.).

Figyelembe véve a kudarcba fulladt európai utasításos gazdaságok tapasztalatait a központi, utasításokon alapuló gazdasági tervezés terén, határozottan ellenzem a központi tervezés visszaállítását a zöld átállásnak nevezett új területen.

A pénzügyi szabályozó szerveknek és a központi bankoknak új, „zöld mandátumra” lenne szükségük ahhoz, hogy a pénzügyi szektoron keresztül segítsék a zöld átállást. A magyar jegybank ezt a mandátumot a közelmúltban megkapta, és új szerepét mind a pénzügyi közösség, mind pedig az üzleti szektor kifejezetten üdvözölte.

A fenntartható pénzügyek biztosításának egyetlen módja az egyes projektek önálló elemzése. Minden beruházási döntésnek meg kell felelnie a gyorsított zöld átállásra vonatkozó szabályoknak.

A brit és skót, piaci alapú ipari forradalom gyorsnak és elsöprőnek bizonyult. Most pedig rendelkezésünkre áll minden technológia és technika ahhoz, hogy a forradalmat tovább gyorsítsuk.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke

