Áder János rádióinterjút adott a Kossuth Rádióban

Megosztás Tweet



Áder János köztársasági elnök szerda reggel a Kossuth Rádióban adott interjút.

Budapesten tartják Közép-Európa legnagyobb fenntarthatósági rendezvényét a Hungexpo területén. Magyarország november 29. és december 5. között megrendezi a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expót és Világkiállítást, amely a megoldásokról fog szólni és világossá teszi, hogy a fenntarthatósági fordulat nemcsak egy kihívás, hanem egy gazdasági lehetőség is.

Ma globálisan többet fogyasztunk a természeti tőkéből, mint amennyi új tud termelődni. Ezért is fontos a fenntarthatósági expo. Lesz egy tudományos tanácskozás, amely különböző témákat fog körül járni, mint a vízválság vagy a közlekedés – mondta Áder János köztársasági elnök.

Kiemelte: 160 cég fog kiállítani, ők fogják bemutatni, hogy az egyes problémákra, milyen megoldást nyújtanak, kínálnak. Az expón ezen kívül lesznek úgynevezett szigetek, információs standok, amelyek a ránk leselkedő veszélyekre figyelmeztetnek.

A tinédzserek számára is készülnek különböző játékos programokkal, amelyekről a köztársasági elnök annyit árult el, hogy az Elvarázsolt Kastély, a Csodák Palotája és a szabadulószoba ötleteit vegyítik majd egyszerre. A fiatalok sokkal fogékonyabbak a fentarthatósági kérdésekben, ez azért is jó hír, mivel az ő és unkáik jövőjéről is van szó – tette hozzá.

A klíma folyamatosan változott és változik,

a változás sebessége azonban napjaikban sokkal gyorsabb, mint a földtörténetben bármikor.

Ez pedig az emberiségnek köszönhető. Az ipari forradalom óta az ember sokkal több természeti energiát fogyaszt, mint azt megelőzően – fogalmazott.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a fogyasztás háromszor olyan gyorsan nő, mint a népesség. A megnövekedett fogyasztással pedig elkezdtük felfűteni a bolygóinkat, a klímánkat.

Magyarország törvénybe foglalta, hogy 2050-re az ország klímasemleges lesz. Ez azt jelenti, hogy 2050-re hazánk annyi káros anyagot fog kibocsátani, amelyet a természet képes elnyelni.

A nemzetközi vállalások tekintetében Áder János elmondta, hogy az egyezményből két nagy szennyezőforrás kimaradt, a légi és a vízi közlekedés.

Hat évvel a párizsi megállapodás után sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, mint azelőtt. Ez azért is van, mert az egyezmény megkötésekor a felek még adtak maguknak öt évet, hogy felkészüljenek az átállásra, illetve nem vették figyelembe a légi és a vízi járművek károsanyag kibocsátását – emelte ki.

Magyarország egyedül nem tudja megoldani a klímaproblémát, hiszen amíg Kínában és Indiában újabb és újabb szénbányákat nyitnak meg, addig nem következik be változás, még akkor sem, ha hazánk teljesen klímasemleges lesz is.

Egyre szélsőségesebb időjárás-jelenésekre kell számítanunk, erre jó példa, hogy

15 évvel ezelőtt nem lehetett Magyarországon tornádót, szupercellákat látni, ahogy napjainkban.

A klímakutatók úgy vélik, ha az ipari forradalom éghajlatához képest két fokkal megemelkedi a Föld hőmérséklete, onnantól már nem lehet visszafordítani a klímaváltozást és a vele járó káros következményeket. Ennek tükrében nagy bajban vagyunk, hiszen jelenleg már 1,5 fokkal melegedett a Föld.

Az expo célja viszont az, hogy ne csak a problémáról, hanem a megoldásokról is szó essen. Van még megoldás, a technológiai ismeretek birtokában vagyunk, most már csak meg kell tanulnunk, hogyan kell tudatosan, fenntarthatóan éljünk.

Az új technológiák megjelenésé hozzájárul a gazdasági növekedéshez is. Az Egyesült Államokban is a szénbányák bezárása zajlik, a szél meg a napenergia bővítése zajlik. Ennek kapcsán az szél és a napenergia ipar sokkal több embert foglalkoztat, mint a szénkitermelés.

1990-hez képest 32 százalékkal csökkent a károsanyag-kibocsátás. Ebből a szempontból 2019 fontos év volt, hiszen jelentősen csökkent a széndioxid-kibocsátás, miközben a GDP nőt.

21 olyan ország van, köztük Magyarország is, ahol meg tudták oldani, hogy úgy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, hogy közben növelték a GDP-t.

A naperőműkapacitás bővítése igen jelentős volt az elmúlt években. Viszont az új energiaforrások számára az energiaszállító rendszereket is át kell alakítani, úgyhogy igazán izgalmas évek előtt állunk – zárta az interjút a köztársasági elnök.

A Kossuth Rádióban tíz héten keresztül szerdánként fognak beszélni Áder János köztársasági elnökkel a klímaváltozásról a közelgő Planet Budapest 2021 Fentarthatósági Expó kapcsán.