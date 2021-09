Demográfiai csúcs: csütörtöktől Budapest lesz a családok ügyének fővárosa

Megosztás Tweet



A csütörtökön kezdődő 4. Budapesti Demográfiai Csúcs résztvevői megismerhetik nyolc magasrangú politikai vezető álláspontját is: Orbán Viktor magyar miniszterelnök mellett megszólal majd Mike Pence volt amerikai alelnök, Aleksandar Vucic szerb elnök, Janez Jansa szlovén, Mateusz Morawiecki lengyel, Andrej Babis cseh és Eduard Heger szlovák miniszterelnök, valamint Milorad Dodik, a háromtagú boszniai államelnökség szerb tagja. Egy panelbeszélgetésben pedig a nők szerepét járják körül. Magyarország e téren is jó példát mutat a világnak, mert sokat költ a családok támogatására, jól teljesít a gazdaság, és itt nőtt a legnagyobb mértékben a gyermekvállalási kedv – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.



Szeptember 23-án és 24-én rendezik meg a Várkert Bazárban a demográfiai csúcsot, amely a kormány és három családszervezet, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom és az Egyszülős Központ szervezésében valósul meg.

A magyarországi családközpontú gondolkodásnak látható eredményei vannak. Gazdasági és demográfiai mutatókban is látszik az elmúlt tíz év döntéseinek felelőssége, hazánkban nőtt egész Európában a legjobban a házasságkötések száma, és a gyermekvállalási adatokban is az elsők között van az ország.

Olyan, mintha a családügy Budapestre költözne ebben a két napban. Az eddigi demográfiai konferenciák is nagyon színesek és inspirálók voltak, vagyis számítani lehet arra, hogy a mostani is nagyon jó beszélgetéseket fog hozni – mondta Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány elnöke, aki azt is közölte, hogy számára furcsa, hogy manapság a családok fontosságát magyarázni kell.

A kuratóriumi elnök szerint

„a család egy olyan alapvetés az életünkben, amelyre mindannyian építkezünk, építkezünk arra, hogy honnan jöttünk, és építkezünk arra, hogy most milyen családban élünk”.

Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány munkájáról is beszélt, szerinte a feladatuk, hogy az egyszülős családoknak megadják azt a támogatást, amellyel eléggé megerősödhetnek – az összes trauma és az összes nehézség ellenére – annyira, hogy a gyerek biztonságos, nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteli környezetben nőhessen fel, és „ha már ő lesz felnőtt, ő választ párt, és ő kezd családot alapítani, akkor lehet, hogy már sokkal jobban fogja csinálni, mint ahogy mi csináltuk”.

Az elmúlt évek tendenciáját tekintve nőtt a házasságkötések száma, nőtt a gyermekszületések száma, és jelentősen csökkent a válások száma, ami nagyon jó hír, hiszen a gyerekeknek és a szülőknek is az a legoptimálisabb, ha a családok nem válnak egyszülőssé – tette hozzá Nagy Anna.

A címlapfotó illusztráció.