A nyugati országok példát vehetnek a magyar családvédelemről

Csütörtökön kezdődik a negyedik budapesti demográfiai csúcs, magas rangú vendégek, állam- és kormányfők is felszólalnak az eseményen. A tervek szerint közös nyilatkozatot írnak alá arról, hogy a demográfiai problémákat a családok támogatásával kell kezelni. A vendéglista is bizonyítja, de a napokban egy spanyol családtudománnyal foglalkozó intézet vezetője ki is mondta: jelenleg Nyugat-Európának Magyarországtól kell tanulnia, átvennie a családvédelmi intézkedéseket – hangzott el az M1 Híradójában.