Ön hogyan szabályozná a vezetés közbeni telefonálást?

A vezetés közben mobilozók felderítésére egyhetes közlekedésbiztonsági akciót tart a rendőrség. Ma ebben a témában kérdezzük olvasóinkat.

A hirado.hu és a Kossuth Rádió Jó napot, Magyarország! című műsorának napi, közös szavazásán ezúttal arról kérdezzük olvasóinkat, hogyan szabályoznák a vezetés közbeni telefonálást.

A vezetés közben mobilozók felderítésére indított egyhetes közlekedésbiztonsági akciót a rendőrség.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) szeptember 16. és 22. között „Focus on the road” (összpontosítsunk az útra) elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott.

Magyarország egész területén elsősorban a vezetéskor kézben tartott mobiltelefon használatát ellenőrzik majd, de nagy hangsúlyt kap az ellenőrzés során a járművezetők figyelmét elvonó egyéb tevékenységek kiszűrése is.