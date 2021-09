Októbertől újabb kedvezményes kölcsönt vehetnek fel otthonteremtésre a családok – mutatjuk a zöldhitel részleteit

Októberben elindul a Magyar Nemzeti Bank Zöld otthon programja, ehhez is kapcsolható lesz a teljesen kamatmentes csok-kölcsön is, két gyermek esetén ez 10 millió forint, három gyermeknél 15 millió – részletezte Novák Katalin. A miniszter elmondta: a maximum hetvenmillió forintos, mindössze két és fél százalékos hitelt energiatakarékos otthonok építésére vehetik fel a családok. Ráadásul, ha ehhez felveszik a családi otthonteremtési kedvezményt is, akkor a csok kamatmentes lesz. Közben egyre több cég kínál zöldmegoldásokat. A százéves pécsi Terrán tetőcserépgyárban például napelemes tetőcserepek készülnek mostantól. Az automatizált gyártósor megépítése állami támogatással valósult meg – hangzott el az M1 Híradójában.